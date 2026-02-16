La corta vida del Pimiento, víctima de un crimen en el barrio La Gloria: tiroteos, robos y violencia a la Policía

maximiliano pimiento garate crimen Pimiento Gárate, la víctima del crimen, en una de sus primeras detenciones.

La investigación por el crimen

Los pesquisas comenzaron a analizar la escena del hecho y a reunir prueba científica para esclarecer el crimen. Pero hay un dato que no pasó inadvertido y es sobre quién era la víctima fatal. Pimiento Gárate era conocido en el barrio La Gloria por estar vinculados a tiroteos -muy similares a la balacera en que terminó muriendo-, enfrentamientos con la Policía y hasta robo a vecinos.

Se inició en el ámbito delictivo durante 2019. En orden cronológico, su primer antecedente lo registró en mayo de ese año cuando fue encontrado con la rueda de un vehículo que había sido denunciada como sustraída. Tres meses después, abordó a una pareja que caminaba por una pasarela que lleva al barrio La Gloria y les quiso robar, pero terminó siendo golpeado y detenido por el joven víctima.

El 6 de noviembre de 2019 personal policial que patrullaba la zona lo quiso identificar, pero el joven salió corriendo y arrojó una mochila en el piso. Terminó reducido bajo la fuerza, ya que se puso violento incluso generando daños en el calabozo del móvil.

Casi calcado a la forma en que lo mataron, el 27 de noviembre protagonizó una balacera a una casa ubicada en el barrio La Gloria y terminó hiriendo a una chica que estaba en el interior, quien sufrió una fractura expuesta en el brazo.

Por estas causas, Pimiento Gárate fue condenado a 3 años de prisión condicional y quedó libre el 17 de febrero de 2020. A los pocos meses fue detenido nuevamente. El 7 de mayo de ese años fue encontrado junto a 2 amigos tomando una cerveza en la calle. Claro, para esa época regía la prohibición de salir a la calle y de reuniones sociales por la pandemia del COVID-19. Le revocaron la condicionalidad de la condena anterior y pasó a cumplirla en prisión domiciliaria.

Axel Barrionuevo recibió dos disparos. Axel Barrionuevo también fue víctima de un crimen en el barrio La Gloria.

El 19 de abril de 2021 estuvo vinculado a la investigación por el crimen de un chico de 20 años en el barrio La Gloria, pero finalmente terminó sobreseído en ese expediente y uno de sus cómplices admitió la autoría en un juicio abreviado. Ese asesinato, el de Axel Barrionuevo (20), tuvo características muy similares a la muerte de Pimiento Gárate: ambos baleados en su casa tiempo después de haber sido absueltos por otro homicidio.

Terminó cumpliendo la condena domiciliaria en diciembre de 2022, pero el 7 de marzo de 2023 en horas de la tarde fue atrapado en una farmacia ubicada en calle Sarmiento de Godoy Cruz robando productos cosméticos como shampoos, cremas y desodorantes. Le dieron una pena de 4 meses en efectivo.

Cumplió la pena, quedó libre pero volvió a ser detenido a los pocos meses cuando lo identificaron como el autor de un tiroteo que había sucedido en febrero de ese año, en uno de los pasillos del barrio La Gloria. Le disparó en el glúteo a un joven a pocos metros de su casa. Fue condenado en noviembre de 2023 a 1 años de prisión por abuso de armas con heridas.

El último antecedente antes de su muerte fue el 11 de septiembre pasado, en horas de la noche, cuando se escapó de personal policial en moto que lo intentaba identificar. Cuando lo redujeron, le lanzó patadas y piñas a los uniformados. Terminó condenado a 20 días de cárcel por resistencia a la autoridad.

Los pesquisas ahora investigan si alguno de los antecedentes de Pimiento Gárate, sobre todo cuando baleó a otras personas del barrio La Gloria, tienen alguna relación con su crimen ocurrido el fin de semana pasado.