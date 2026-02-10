Las pruebas de ADN que complican al hombre acusado de hacer pasar un femicidio por un suicidio

gimena gomez femicidio La víctima fatal del presunto femicidio en Maipú.

Las primeras pruebas contra el presunto femicida

Lo primero que le llamó la investigación a los pesquisas es que Cuqui Miranda tenía contradicciones sobre los horarios en que se había llevado a su padre, quien se desplaza en silla de ruedas. También su actitud: dijo que demoró media hora en ingresar la lugar -cuando los policías pudieron abrir la puerta en cuestión de minutos- y en vez de auxiliar a Gimena Gómez se puso a hablar con un vecino y llamar al 911.

También fue llamativa la forma en que encontraron el cadáver. No sólo que la maquina donde se había colgado es difícil de manipular, sino que la víctima del crimen tenía la capucha de su buzo tapándole casi todo el rostro y con una doble vuelta de cordón sobre el cuello.

Pero la evidencia que comenzó a torcer el destino de la investigación fueron las cámaras de seguridad. El racconto que quedó registrado en video confirmó que Jorge Cuqui Miranda ingresó con su padre al club de bochas cerca de las 18.40, pero luego lo dejó sólo en el lugar y se retiró. Cerca de las 20 volvió para buscarlo y se fueron a la casa.

Con estas pruebas, la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta decidió detenerlo y lo imputó por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, por lo que arriesga una potencial condena a prisión perpetua.

gimena gomez femicidio 2 Gimena Gómez, la víctima del femicidio, fue encontrada ahorcada en diciembre pasado.

La prueba de ADN en el femicidio

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva del sospechoso del femicidio en Maipú y el lunes se realizó una audiencia ante el juez Juan Manuel Pina. Además de las evidencias ya mencionadas, la acusadora esgrimió una prueba científica clave: cotejos genéticos.

Es que al momento de ser detenido, Cuqui Miranda tenía rasguños tanto en los brazos como en su cuello. El Laboratorio de Huellas Genéticas Forense encontró rastros de piel del sospechoso debajo de las uñas de Gimena Gómez. Es decir, se defendió de un ataque. También halló ADN del imputado en el buzo y la capucha que tenía puesto el cadáver.

Por último, familiares de la víctima del crimen declararon que existían antecedentes de violencia de género que la mujer no había denunciado por temor. Incluso, al momento de su muerte Gimena Gómez estaba rapada porque días atrás Jorge Miranda la habría atacado con una tijera.

Está previsto que en los próximos días se realice otra audiencia donde los abogados defensores del presunto femicida planteen su postura. Luego, el juez deberá resolver si hay pruebas suficientes para dejarlo alojado en la cárcel mientras avanza la investigación.