Confirmaron que Jonathan Mario C. fue el femicida de Valeria Schwab. El hombre se había suicidado un día después del crimen de la mujer de 38 años, que fue hallada muerta en Comodoro Rivadavia, Chubut, en medio de una salida nocturna para hacer ejercicios.
Crimen de Valeria Schwab: autor declarado y un dolor que perdurará por siempre
Cuando aún perdura el dolor por el crimen de Valeria Schwab, se confirmó quien es el autor del asesinato que conmocionó a todo Chubut
La fiscal María Laura Blanco, junto al Fiscal Jefe Cristian Olazabal brindaron una conferencia de prensa sobre el crimen que conmociona y dieron cierre a la hipótesis que indicaban la autoría del asesinato.
La representante de la fiscalía sostuvo que “al día de hoy se confirma la hipótesis que se venía barajando hasta el momento y que empezamos trabajar desde el día uno” y enfatizó: “El autor del hecho es la persona que se suicidó al día siguiente”.
“Esto surge de la prueba de ADN. Se encontró ADN de esta persona en las uñas de Valeria y material compatible en la zona genital en los hisopados que se tomaron durante la autopsia que fue compatible con esta persona”, añadió la funcionaria de Chubut.
En tanto, sostuvo que “en las pruebas que se le hicieron a esta persona en las uñas, también se encontró ADN de Valeria. Se pudo establecer que esta persona había estado anteriormente en una vivienda, de la cual se retiró solo, y luego se lo pudo ubicar en el camino que realizó hasta llegar al lugar donde ocurrió el femicidio”.
Crimen resuelto, pero no el dolor
Valeria Schwab fue encontrada muerta en un precipicio de la costanera, en las inmediaciones del cerro Chenque de Comodoro Rivadavia, el miércoles 14 de enero de 2026, luego de que se ausentó de su hogar para salir a caminar y no regresó.
Jessica, la hermana de la víctima, explicó anteriormente sobre el crimen: “Valeria llegó hasta las torres y pegó la vuelta a las 11 de la noche por el paseo del ex cementerio viejo, un lugar por donde suelen pasar ciclistas y corredores. Solo había salido a caminar como cualquier persona que quiere despejar su mente”.