Crimen de Valeria Schwab: autor declarado y un dolor que perdurará por siempre

“Esto surge de la prueba de ADN. Se encontró ADN de esta persona en las uñas de Valeria y material compatible en la zona genital en los hisopados que se tomaron durante la autopsia que fue compatible con esta persona”, añadió la funcionaria de Chubut.

En tanto, sostuvo que “en las pruebas que se le hicieron a esta persona en las uñas, también se encontró ADN de Valeria. Se pudo establecer que esta persona había estado anteriormente en una vivienda, de la cual se retiró solo, y luego se lo pudo ubicar en el camino que realizó hasta llegar al lugar donde ocurrió el femicidio”.

crimen-valeria-schwab

Crimen resuelto, pero no el dolor

Valeria Schwab fue encontrada muerta en un precipicio de la costanera, en las inmediaciones del cerro Chenque de Comodoro Rivadavia, el miércoles 14 de enero de 2026, luego de que se ausentó de su hogar para salir a caminar y no regresó.

crimen-valeria-schwab1

Jessica, la hermana de la víctima, explicó anteriormente sobre el crimen: “Valeria llegó hasta las torres y pegó la vuelta a las 11 de la noche por el paseo del ex cementerio viejo, un lugar por donde suelen pasar ciclistas y corredores. Solo había salido a caminar como cualquier persona que quiere despejar su mente”.