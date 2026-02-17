Mariano Toedtli: el perdedor en el empate de Godoy Cruz

Godoy Cruz arrancó su travesía en la Primera Nacional, y su debut estuvo muy lejos del esperado por los hinchas, empatando con un recién ascendido. Si bien sacó un punto, el que perdió fue Mariano Toedtli, el DT tombino, que arrancó con muchos cuestionamientos por un funcionamiento que nunca se vio.
En su conferencia previa al debut oficial como director técnico de Godoy Cruz, Mariano Toedtli definió su estilo de juego y la impronta que iba a tener el Tomba en cancha. La palabra de los hinchas post Ciudad Bolívar apuntaron directamente contra el DT y ese trabajo que jamás se vio reflejado en cancha.
Lento y predecible, lo contrario a lo que Mariano Toedtli dijo de su Godoy Cruz
"La última semana de trabajo ha sido muy buena. Pretendemos un equipo agresivo y protagonista. Tuvimos más de 60 sesiones de entrenamiento y las conclusiones han sido muy buena" declaraba Mariano Toedtli, definiendo lo que los hinchas verían de su Godoy Cruz en el césped.
Las expectativas que se generaron para el debut, no condecían con lo que se conocía de la pretemporada, donde GodoyCruz no ganó un solo amistoso. A pesar de eso, los hinchas llenaron el Gambarte, cantaron, flamearon las banderas y pintaron el cielo con los fuegos artificiales.
El partido no solo terminó en empate, sino que el Tomba jamás pudo siquiera dominar el partido ante Ciudad Bolívar, un equipo que acaba de ascender a la Primera Nacional. Apático, lento, predecible y sin alma, fueron algunos de los términos con los que los hinchas definieron el rendiento.
El gran perdedor sin duda alguna que fue Mariano Toedtli, o al menos el gran cuestionado, ya que para los hinchas, Godoy Cruz jugó de una forma completamente diferente a la que dijo el ex ayudante de Gabriel Heinze. Los jugadores no zafaron y también fueron apuntados por los hinchas, pero por "falta de huevos".
Luego de una serie de técnicos "innovadores" cautivar al hincha de Godoy Cruz no es tarea fácil, y menos en este contexto, pero prometerles una forma de juego y ver lo que percibieron los hinchas parece tampoco ser el camino.
Godoy Cruz no ha podido imponerse ni contra la reserva de Maipú, o San Martín de San Juan en la pretemporada, o a Ciudad Bolívar en el debut de la Primera Nacional. El técnico ya venía siendo cuestionado por ciertas decisiones como:
Nicolás Fernández de borrado a titular
En la pretemporada nunca paró un equipo titular
Pascual se perfilaba como uno de los delanteros titulares y pasó a no jugar ni un solo minuto
Ulariaga pasó de entrenarse como titular a solo jugar 11 minutos
Qué se le viene a Godoy Cruz en la Primera Nacional
Godoy Cruz podrá revertir la imagen de lo que fue el debut en el Gambarte, pero antes deberá salir de la provincia. Estos son sus próximos partidos:
Defensores de Belgrano, de visitante, domingo 22 de febrero a las 17
Deportivo Madryn, de local, domingo 1 de marzo a las 17
Central Norte, de visitante, domingo 8 de marzo a las 18
vs Ferro de local, sábado 14 de marzo desde las 19.30
vs Chaco For Ever de visitante - sábado 21 de marzo a las 21