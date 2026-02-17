Mariano Toedtli: el perdedor en el empate de Godoy Cruz

Las expectativas que se generaron para el debut, no condecían con lo que se conocía de la pretemporada, donde Godoy Cruz no ganó un solo amistoso. A pesar de eso, los hinchas llenaron el Gambarte, cantaron, flamearon las banderas y pintaron el cielo con los fuegos artificiales.

El partido no solo terminó en empate, sino que el Tomba jamás pudo siquiera dominar el partido ante Ciudad Bolívar, un equipo que acaba de ascender a la Primera Nacional. Apático, lento, predecible y sin alma, fueron algunos de los términos con los que los hinchas definieron el rendiento.

Juan Segundo Morán Godoy- cruz2

El gran perdedor sin duda alguna que fue Mariano Toedtli, o al menos el gran cuestionado, ya que para los hinchas, Godoy Cruz jugó de una forma completamente diferente a la que dijo el ex ayudante de Gabriel Heinze. Los jugadores no zafaron y también fueron apuntados por los hinchas, pero por "falta de huevos".

Luego de una serie de técnicos "innovadores" cautivar al hincha de Godoy Cruz no es tarea fácil, y menos en este contexto, pero prometerles una forma de juego y ver lo que percibieron los hinchas parece tampoco ser el camino.

Godoy Cruz no ha podido imponerse ni contra la reserva de Maipú, o San Martín de San Juan en la pretemporada, o a Ciudad Bolívar en el debut de la Primera Nacional. El técnico ya venía siendo cuestionado por ciertas decisiones como:

Nicolás Fernández de borrado a titular

En la pretemporada nunca paró un equipo titular

Pascual se perfilaba como uno de los delanteros titulares y pasó a no jugar ni un solo minuto

Ulariaga pasó de entrenarse como titular a solo jugar 11 minutos

indio-fernandez-godoy-cruz Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Qué se le viene a Godoy Cruz en la Primera Nacional

Godoy Cruz podrá revertir la imagen de lo que fue el debut en el Gambarte, pero antes deberá salir de la provincia. Estos son sus próximos partidos: