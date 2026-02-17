¿El pase del año? La posible salida de Alexis Mac Allister del Liverpool genera polémica en la Premier League

Hay un escándalo en la Premier League. Es que el volante Alexis Mac Allister dejaría el Liverpool y se iría al Manchester United, en lo que sería uno de los traspasos más polémicos de los últimos años en la primera división inglesa.
El medio británico Daily Mirror dijo que el Manchester United haría una “una sorprendente oferta” por el campeón del mundo con la Selección argentina en qatar 2022 Mac Allister, que con 27 años es una pieza clave en el Liverpool.
Sería un traspaso totalmente bomba y polémico y que podría generar mucha bronca en los fanáticos de su actual equipo por la rivalidad que hay entre Liverpool y Manchester United. La última vez que se dio una operación así fue en 1964, con Phil Chisnall.
La dirigencia de los “Red Devils” quiere sumar al jugaor argentino a mitad de año, una vez finalizado el Mundial que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México entre junio y junio.
La cláusula de rescisión de Mac Allister es de 85 millones de euros, por lo que el Manchester United podría incluir a alguno de sus jugadores en la oferta.
Mac Allister su sumó al Liverpool a mediados del 2023, proveniente del Brighton, y desde su arribo fue clave para que el equipo ganara la Carabao Cup 2024 y la Premier League 2025.
El Liverpool no anda bien, marcha sexto en la Premier League con solo 42 puntos y peligra seriamente su clasificación a la próxima edición de la Champions League.
El Manchester United, en tanto, se encuentra una crisis deportiva hace más de una década y arrastra una sequía de cassi 13 años sin ganar la liga de su país.