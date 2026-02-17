¿El pase del año? La posible salida de Alexis Mac Allister del Liverpool genera polémica en la Premier League

La dirigencia de los “Red Devils” quiere sumar al jugaor argentino a mitad de año, una vez finalizado el Mundial que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México entre junio y junio.

Alexis Mac Allister tiene una cláusula de salida del Liverpool muy alta

La cláusula de rescisión de Mac Allister es de 85 millones de euros, por lo que el Manchester United podría incluir a alguno de sus jugadores en la oferta.

Mac Allister su sumó al Liverpool a mediados del 2023, proveniente del Brighton, y desde su arribo fue clave para que el equipo ganara la Carabao Cup 2024 y la Premier League 2025.

El Liverpool no anda bien, marcha sexto en la Premier League con solo 42 puntos y peligra seriamente su clasificación a la próxima edición de la Champions League.

El Manchester United, en tanto, se encuentra una crisis deportiva hace más de una década y arrastra una sequía de cassi 13 años sin ganar la liga de su país.