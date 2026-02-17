Franco Colapinto en Bahréin: horarios y cómo ver en vivo los últimos tests de la F1

Sesión mañana: de 4 a 8 (hora de Argentina).

Sesión tarde: de 9 a 13 (hora de Argentina).

Las escuderías suelen alternar a los pilotos y es por eso que la escudería francesa dio a conocer de qué manera se organizarán Franco Colapinto y Pierre Gasly para saltar a la pista.

Es así que Alpine decidió que el argentino participe de la primera sesión de la mañana del miércoles y sea el único en tener actividad el jueves; mientras que el francés estará en la segunda sesión del miércoles y volverá el viernes.

Actividad de las pruebas de la F1 Alpine publicó cómo serán las actividades de Franco Colapinto.

Dónde ver a Franco Colapinto en vivo

A diferencia de las pruebas de la semana pasada, donde solo se transmitió una hora de los test (de 12 a 13), en esta ocasión se podrá observar la acción en su totalidad.

Es así que para seguir a Franco Colapinto hay varias opciones en Argentina:

Streaming: Disney+ Premium (transmisión completa de las sesiones).

TV: Fox Sports (resúmenes y bloques en vivo).

Oficial: F1 TV Pro (la plataforma global de la categoría).

Así le fue a Colapinto en las primeras pruebas

Franco Colapinto ya dejó atrás los motores de Renault que tantos malos resultados ofreció en 2025 y ahora su monoplaza A526 está equipado con un motor de Mercedes, lo que está generando gran expectativa entre sus fanáticos.

En las pruebas realizadas entre el 11 y el 13 de febrero, el piloto argentino atravesó una jornada complicada el miércoles, cuando sufrió inconvenientes mecánicos que provocaron una bandera roja y le impidieron completar un número significativo de vueltas.

No obstante, todo cambió el viernes: allí completó 144 vueltas y consiguió el octavo mejor tiempo; lo que encendió las esperanzas de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

En cuanto a su debut oficial, la actividad comenzará el viernes 6 de marzo y finalizará el domingo 8 en el Gran Premio de Australia, en el Circuito de Albert Park de la ciudad de Melbourne.