Franco Colapinto en Bahréin: horarios y cómo ver en vivo los últimos tests de la F1

Comenzó la cuenta regresiva, los motores ya están encendidos y Franco Colapinto comienza a ver en el horizonte al Gran Premio de Australia, primer destino de la temporada 2026 de laFórmula 1. No obstante, aún hay tiempo para realizar algunos ajustes y, para ello, la cita es en el circuito de Sakhir, en Bahréin.
La mañana del 18 de febrero será el escenario donde las escuderías tendrán su segunda y definitiva semana de entrenamientos de pretemporada. Tras una primera tanda donde Colapinto tuvo sensaciones encontradas, el piloto de Alpine buscará llegara afilado a la primer cita del campeonato.
Los horarios de los test donde participará Franco Colapinto
Al igual que en la primera semana de test, las sesiones estarán divididas en dos turno y, teniendo en cuenta el horario en Argentina, a los fanáticos de la Fórmula 1 de esta parte del continenente les tocará madrugar.
Sesión mañana: de 4 a 8 (hora de Argentina).
Sesión tarde: de 9 a 13 (hora de Argentina).
Las escuderías suelen alternar a los pilotos y es por eso que la escudería francesa dio a conocer de qué manera se organizarán Franco Colapinto y Pierre Gasly para saltar a la pista.
Es así que Alpine decidió que el argentino participe de la primera sesión de la mañana del miércoles y sea el único en tener actividad el jueves; mientras que el francés estará en la segunda sesión del miércoles y volverá el viernes.
Dónde ver a Franco Colapinto en vivo
A diferencia de las pruebas de la semana pasada, donde solo se transmitió una hora de los test (de 12 a 13), en esta ocasión se podrá observar la acción en su totalidad.
Es así que para seguir a Franco Colapinto hay varias opciones en Argentina:
Streaming: Disney+ Premium (transmisión completa de las sesiones).
TV: Fox Sports (resúmenes y bloques en vivo).
Oficial: F1 TV Pro (la plataforma global de la categoría).
Así le fue a Colapinto en las primeras pruebas
Franco Colapinto ya dejó atrás los motores de Renault que tantos malos resultados ofreció en 2025 y ahora su monoplaza A526 está equipado con un motor de Mercedes, lo que está generando gran expectativa entre sus fanáticos.