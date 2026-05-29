El Gobierno de Mendoza dio detalles sobre el pago de sueldos de los empleados estatales para el mes de junio, cuando recibirán el haber del mes de mayo.
Cobro de haberes
El Gobierno de Mendoza informó sobre el pago de sueldos a empleados estatales
Los empleados estatales son uno de los primeros sectores en cobrar sus haberes cada mes. El Gobierno dio más detalles
Según informaron oficialmente, los empleados estatales ya tienen sus sueldos depositados desde la primera hora de este viernes 29 de mayo.
Así fue como lo había confirmado ayer jueves el Gobierno de Mendoza a través de sus redes sociales.
Este mes el pago de haberes se realizó este 29 de mayo debido a que es el último día del mes, como ocurre con cada pago de sueldos a los empleados estatales.
Además, este mes se espera el pago del medio aguinaldo en base al salario más alto de lo que va del año.