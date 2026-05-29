El Gobierno de Mendoza informó sobre el pago de sueldos a empleados estatales

cobor estatales 2 Así lo comunicó el Gobierno de Mendoza por sus redes. Foto: Gobierno de Mendoza

Este mes el pago de haberes se realizó este 29 de mayo debido a que es el último día del mes, como ocurre con cada pago de sueldos a los empleados estatales.

Además, este mes se espera el pago del medio aguinaldo en base al salario más alto de lo que va del año.