La sencilla maniobra con la que puedes evitar el robo de tus ruedas en vacaciones

Las vacaciones son el momento más esperado del año, pero también la temporada alta para los "roba-ruedas". Según informes recientes de seguridad vehicular, los delincuentes aprovechan el descuido de los turistas en ciudades balnearias o centros recreativos para atacar vehículos estacionados en la vía pública.
Si vas a viajar, no basta con cerrar bien las puertas. Existen técnicas tácticas, como cruzar las ruedas, que pueden ser la diferencia entre un viaje tranquilo o un dolor de cabeza financiero.
La sencilla maniobra que evitará el robo de tus ruedas en vacaciones
Una de las técnicas más simples y efectivas de disuasión es dejar las ruedas delanteras giradas al máximo hacia el cordón de la vereda al estacionar. Esta maniobra tiene un objetivo mecánico: al estar dobladas, el guardabarros del vehículo bloquea el acceso directo a los tornillos o tuercas.
Para un ladrón, el tiempo es el factor más crítico. Si tiene que maniobrar herramientas en un espacio reducido por el ángulo de la llanta, es probable que desista y busque un objetivo más fácil.
Además, si estacionas pegado al cordón, dificultas la colocación del crique necesario para elevar el coche. De esta manera, evitarás un dolor de cabeza.
Muchos conductores guardan la llave de seguridad (el adaptador para sacar las tuercas) en la guantera o junto a la rueda de auxilio. Los delincuentes conocen estos escondites. La recomendación de los expertos es ocultarla en un lugar poco obvio dentro del habitáculo para que, en caso de que logren forzar una cerradura, no la encuentren por ningún lado.
Otras medidas de seguridad
Más allá de esta maniobra que debes hacer a la hora de estacionar, puedes prevenir el robo de las ruedas de tu auto de estas maneras:
- Tuercas de seguridad de alta gama: no todas son iguales. Se recomienda invertir en marcas reconocidas como McGard o Rhino Locks, que ofrecen cabezales giratorios para evitar que sean removidas con pinzas de fuerza.
- Alarmas con sensor de inclinación: las alarmas convencionales solo detectan la apertura de puertas. Los sistemas con sensor de inclinación se activan en cuanto el vehículo comienza a ser levantado, alertando antes de que la rueda sea removida.
- Marcado de cristales y llantas: grabar el número de chapa o patente en las llantas reduce drásticamente su valor de reventa en el mercado negro, desincentivando el robo.