La sencilla maniobra con la que puedes evitar el robo de tus ruedas en vacaciones

Para un ladrón, el tiempo es el factor más crítico. Si tiene que maniobrar herramientas en un espacio reducido por el ángulo de la llanta, es probable que desista y busque un objetivo más fácil.

Además, si estacionas pegado al cordón, dificultas la colocación del crique necesario para elevar el coche. De esta manera, evitarás un dolor de cabeza.

Muchos conductores guardan la llave de seguridad (el adaptador para sacar las tuercas) en la guantera o junto a la rueda de auxilio. Los delincuentes conocen estos escondites. La recomendación de los expertos es ocultarla en un lugar poco obvio dentro del habitáculo para que, en caso de que logren forzar una cerradura, no la encuentren por ningún lado.

Otras medidas de seguridad

Más allá de esta maniobra que debes hacer a la hora de estacionar, puedes prevenir el robo de las ruedas de tu auto de estas maneras: