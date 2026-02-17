China se fortalece mientras Estados Unidos y Rusia pierden control en la nueva era nuclear

Asi mismo, China no solo está aumentando la cantidad de armas nucleares, sino también la diversidad y modernización de sus sistemas de lanzamiento.

China nuclear (1)

Mundo sin límites

Para Estados Unidos, incluir a China en futuras negociaciones de control de armas se ha convertido en una prioridad declarada. Pero Beijing se resiste a participar en acuerdos multilaterales mientras sus fuerzas nucleares sigan muy por debajo de las de EE.UU. y Rusia, argumentando que los pactos deberían primero exigir reducciones significativas de los arsenales más grandes.

Este estancamiento no es solo una cuestión técnica de números o porcentajes de ogivas. Es un síntoma de un orden internacional que está dejando atrás las reglas claras y verificables que dominaron la posGuerra Fría, para entrar en un terreno de competencia estratégica más fluido y con menos certezas.

Este no es un asunto de “ganadores” o “perdedores”. Un mundo sin límites nucleares claros no reduce el riesgo de conflicto, solo lo hace más difícil de prever y administrar. Y en un planeta donde las decisiones estratégicas pueden tomar apenas unos minutos, la falta de transparencia se traduce en mayor incertidumbre, más desconfianza y, en última instancia, un escenario global más frágil.

Además, este escenario de creciente opacidad y competencia estratégica está incentivando a los países a invertir no solo en más armas, sino en tecnologías de alerta rápida, misiles hipersónicos y sistemas de defensa antimísiles, lo que a su vez multiplica los riesgos de malentendidos.