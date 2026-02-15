Rusia desafía a Estados Unidos con la entrega los primeros cazas furtivos Su-57E a la Fuerza Aérea de Argelia

Argelia se convierte así en el primer país extranjero en contar con estos aviones, lo que marca un hito no solo para la industria militar rusa, sino también para la modernización de las fuerzas armadas argelinas. Imágenes recientes muestran a estas aeronaves volando sobre territorio argelino, confirmando que ya están operativas, y subrayando la determinación de Moscú de avanzar con sus acuerdos estratégicos, incluso frente a posibles represalias Estados Unidos.

cazas furtivos Su-57E a la Fuerza Aérea de Argelia (1)

Lo que significa esta venta de Rusia

El impacto de esta entrega trasciende la simple transacción comercial. Para Rusia, es una reafirmación de su capacidad de influencia en África y un desafío implícito a la política de Estados Unidos de limitar la expansión militar rusa. Para Argelia, la incorporación de los Su57E no solo moderniza su flota aérea, sino que la sitúa entre las fuerzas más avanzadas del continente, alterando el equilibrio militar en el norte de África y reforzando su posición estratégica en el Mediterráneo.

Además, abre la puerta a un incremento en la cooperación tecnológica y de defensa entre Moscú y Argel, consolidando un vínculo que puede tener implicancias regionales de largo alcance. La llegada de los Su57E a Argelia no es un hecho aislado, es un gesto de poder, un mensaje político y un cambio estructural en la dinámica militar del norte de África.