Es una figura de Scaloni para el Mundial 2026  y el Real Madrid pidió su cotización

En la actualidad solamente Enzo Fernández y Lisandro Martínez vienen teniendo un presente destacado en sus equipos, por lo que pareciera ser que Lionel Scaloni los tendría como estandarte en el 11 inicial de cara al Mundial 2026, más sabiendo que Otamendi no podrá ser titular en el debut por suspensión.

Si bien la base titular está de cara al Mundial 2026, la verdad es que no todos llegan en su mejor nivel, como es el caso de Julián Álvarez, Cuti Romero, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, o hasta Thiago Almada, que se estaba ganando un lugar.

Julián Álvarez

En una línea de 4 o de 3, como ha venido probando Scaloni en el medio durante las Eliminatorias del Mundial 2026, y Enzo Fernández parece ser la carta más ofensiva en este aspecto, teniendo en cuenta su nuevo rol en el Chelsea, de arrancar de 5 y terminar de mediapunta. Su año en el equipo londinense tiene mucho gol y llegada al área.

El Real Madrid quiere a Enzo Fernández para volver a dominar Europa

Los cambios en la dirección técnica del Chelsea, más la falta de un proyecto ganador, han hecho que Enzo Fernández no vea con malos ojos salir del equipo inglés, donde es figura y hasta capitán. El Real Madrid sigue atento esta situación ya que para ellos es la mejor opción de reemplazo de Toni Kroos.

Hay que recordar que el Chelsea viene de comprar al volante argentino en 121 millones de dólares, por lo que su cotización no será mucho menor. Según adelantan periodistas especialistas en el mercado de pases, el equipo "Blue" no lo dejará salir por menos de 150-200 millones de dólares.

enzo-fernandez

El Real Madrid tendría preparada una oferta especial para traer a Enzo Fernández, sabiendo que es imposible pagar ese monto. Es por eso mismo que ofrecería cerca de 90 millones de dólares y sumaría el pase de Eduardo Camavinga o Tchouameni.

Enzo Fernández, William Saliba y Vitinha son los 3 nombres con los que sueña el Real Madrid para levantar otra Champions.