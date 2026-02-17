Es una figura de Scaloni para el Mundial 2026  y el Real Madrid pidió su cotización

ElReal Madrid no está atravesando su mejor temporada y la dimisión de Xabi Alonso a los meses de su llegada lo refleja, es por eso que su presidente busca rearmar el equipo. Entre los nombres pensados para rearmar el plantel, aparece el de un argentino de la selección de Scaloni, con caracter, mucho juego y que es una fija para el Mundial 2026.
Enzo Fernández es uno de los jugadores más destacados de la actualidad y de los puntos más altos del equipo de Scaloni pensando en el Mundial2026. Para que tome un rol muy similar al de Toni Kroos, desde el Real Madrid lo piensan como una de las 3 negociaciones para el próximo invierno.
Enzo Fernández, una fija para Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026
Los meses previos a un Mundial suelen ser muy complicados, especialmente para aquellos jugadores que bajan el nivel o que tienen cualquier tipo de lesión, porque todo pone en riesgo su ida al torneo. Y también el caso contrario, que su rendimiento los hace ir o los lleva a ser considerados titulares. Algo así ocurre con Enzo Fernández, que está a un nivel que lo lleva ser seguramente titular en la Selección argentina.
En la actualidad solamente Enzo Fernández y Lisandro Martínez vienen teniendo un presente destacado en sus equipos, por lo que pareciera ser que Lionel Scaloni los tendría como estandarte en el 11 inicial de cara al Mundial2026, más sabiendo que Otamendi no podrá ser titular en el debut por suspensión.
Si bien la base titular está de cara al Mundial 2026, la verdad es que no todos llegan en su mejor nivel, como es el caso de Julián Álvarez, Cuti Romero, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, o hasta Thiago Almada, que se estaba ganando un lugar.
En una línea de 4 o de 3, como ha venido probando Scaloni en el medio durante las Eliminatorias del Mundial 2026, y EnzoFernández parece ser la carta más ofensiva en este aspecto, teniendo en cuenta su nuevo rol en el Chelsea, de arrancar de 5 y terminar de mediapunta. Su año en el equipo londinense tiene mucho gol y llegada al área.
El Real Madrid quiere a Enzo Fernández para volver a dominar Europa
Los cambios en la dirección técnica del Chelsea, más la falta de un proyecto ganador, han hecho que Enzo Fernández no vea con malos ojos salir del equipo inglés, donde es figura y hasta capitán. El Real Madrid sigue atento esta situación ya que para ellos es la mejor opción de reemplazo de Toni Kroos.
Hay que recordar que el Chelsea viene de comprar al volanteargentino en 121 millones de dólares, por lo que su cotización no será mucho menor. Según adelantan periodistas especialistas en el mercado de pases, el equipo "Blue" no lo dejará salir por menos de 150-200 millones de dólares.
El RealMadrid tendría preparada una oferta especial para traer a EnzoFernández, sabiendo que es imposible pagar ese monto. Es por eso mismo que ofrecería cerca de 90 millones de dólares y sumaría el pase de Eduardo Camavinga o Tchouameni.
Enzo Fernández, William Saliba y Vitinha son los 3 nombres con los que sueña el Real Madrid para levantar otra Champions.