Las 3 figuras desconocidas que jugarán el Mundial 2026 y que hay que seguir

3 jovenes, menores de 20 años, piden a gritos ser seguidos en el Mundial 2026, con capacidades muy diferentes que los pueden convertir en figuras mundiales. Estos son:

Yan Diomandé

Se trata de un jugador todo terreno, y es que se ha destacado jugando tanto de mediocampista, como extremo en el RB Leipzig alemán. El chico tiene apenas 19 años y es nacido en Costa de Marfil.

El chico se destaca especialmente por su potencia física, algo típico de los jugadores de orígen africano, pero lo compensa con una técnica elegante propia de un jugador de experiencia. Clave en su seleccionado en lo que es romper líneas en conducción.

Lennart Karl

Un mediocampista ofensivo con todas las letras, con una gambeta que para muchos les recuerda a la de Neymar. Un perfil goleador, con 18 años se ha ido ganando un sitio importante en el plantel del Bayern Munich.

Su capacidad en espacios reducidos hacen del alemán, una verdadera joya a seguir durante el Mundial, aunque su crecimiento ha explotado en los últimos meses del 2025. Su zurda escacea en la actualidad.

Jorthy Mokio

Nacido en Bélgica, el defensor central de 18 años cumple con todo lo que pide el estereotipo moderno en su posición. Con un rol muy importante en el Ajax, forma parte de la renovación y reconstrucción del país europeo.

Con un tamaño de casi 1.90m, el joven también puede jugar de 5, por una destacadísima capacidad para sacar limpia la pelota. En su país, muchos lo comparan con el histórico Vicent Kompany, con más velocidad.

Qué países irán al Mundial 2026 y cuándo arranca

Desde el próximo 11 de junio, 48 selecciones se enfrentarán para ser la nueva campeona del Mundial 2026. Si bien las candidatas son los grandes puntos de atracción, los países que están haciendo su debut en la Copa del Mundo son los que más llaman la atención de los futboleros.

Países como Curazao o Cabo Verde, prometen ser de los seleccionados más atractivos de todo el Mundial 2026, no por su fútbol (aunque pueden sorprender), sino más bien por las particularidades que tienen. A pesar de ser de otros países, no cabe dudas de que muchos alentarán o simpatizarán por ellos.

Hay que recordar que el Mundial 2026, que se jugará entre el 11 de junio y 19 de julio, llega con una modalidad nueva, en la cual el cupo pasa a ser de 32 a 48 países.

Los países que han clasificado al Mundial 2026 hasta el momento son:

México

Estados Unidos

Canadá

Japón

Nueva Zelanda

Irán

Argentina

Brasil

Ecuador

Uruguay

Paraguay

Colombia

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Sudáfrica

Catar

Arabia Saudita

Inglaterra

Costa de Marfil

Senegal

Croacia

Francia

