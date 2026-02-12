Las 3 figuras desconocidas que jugarán el Mundial 2026 y que hay que seguir

Cada vez falta menos para el Mundial 2026, y para el público futbolero, es un evento en el cual hace que se viva y respire fútbol durante las 24 hs del día. La Copa del Mundo sumó a 16 nuevos países a la competición, y eso hace que participen jugadores que probablemente no conocías y que se convertirán en uno de tus players favoritos.
Todos los países tienen figuras, y si bien siempre nos quedamos con las máximas estrellas mundiales como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappe, hay otros jugadores muy interesantes para seguir. Con menos de 20 años, 5 nombres se destacan y prometen convertirse en una de las mayores sorpresas del Mundial 2026.
3 figuras desconocidas para seguir durante el Mundial 2026
Hay una enorme lista de jugadores para ir viendo a lo largo del Mundial2026, ya sea para disfrutar de su fútbol, pedirlo en tu equipo o hasta para sumarlo en el FIFA. Además de las obvias figuras mundiales, hay algunos nombres desconocidos con un potencial enorme, de países donde no abundan las estrellas.
3 jovenes, menores de 20 años, piden a gritos ser seguidos en el Mundial2026, con capacidades muy diferentes que los pueden convertir en figuras mundiales. Estos son:
Yan Diomandé
Se trata de un jugador todo terreno, y es que se ha destacado jugando tanto de mediocampista, como extremo en el RB Leipzig alemán. El chico tiene apenas 19 años y es nacido en Costa de Marfil.
El chico se destaca especialmente por su potencia física, algo típico de los jugadores de orígen africano, pero lo compensa con una técnica elegante propia de un jugador de experiencia. Clave en su seleccionado en lo que es romper líneas en conducción.
Lennart Karl
Un mediocampista ofensivo con todas las letras, con una gambeta que para muchos les recuerda a la de Neymar. Un perfil goleador, con 18 años se ha ido ganando un sitio importante en el plantel del Bayern Munich.
Su capacidad en espacios reducidos hacen del alemán, una verdadera joya a seguir durante el Mundial, aunque su crecimiento ha explotado en los últimos meses del 2025. Su zurda escacea en la actualidad.
Jorthy Mokio
Nacido en Bélgica, el defensor central de 18 años cumple con todo lo que pide el estereotipo moderno en su posición. Con un rol muy importante en el Ajax, forma parte de la renovación y reconstrucción del país europeo.
Con un tamaño de casi 1.90m, el joven también puede jugar de 5, por una destacadísima capacidad para sacar limpia la pelota. En su país, muchos lo comparan con el histórico Vicent Kompany, con más velocidad.
Qué países irán al Mundial 2026 y cuándo arranca
Desde el próximo 11 de junio, 48 selecciones se enfrentarán para ser la nueva campeona del Mundial 2026. Si bien las candidatas son los grandes puntos de atracción, los países que están haciendo su debut en la Copa del Mundo son los que más llaman la atención de los futboleros.
Países como Curazao o Cabo Verde, prometen ser de los seleccionados más atractivos de todo el Mundial2026, no por su fútbol (aunque pueden sorprender), sino más bien por las particularidades que tienen. A pesar de ser de otros países, no cabe dudas de que muchos alentarán o simpatizarán por ellos.
Hay que recordar que el Mundial 2026, que se jugará entre el 11 de junio y 19 de julio, llega con una modalidad nueva, en la cual el cupo pasa a ser de 32 a 48 países.
Los países que han clasificado al Mundial 2026 hasta el momento son: