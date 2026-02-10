Mundial 2026: son figuras clave para Scaloni y la gente no quiere ni verlos en la lista

Pero en la previa, puntualmente el 27 de marzo, la Selección argentina enfrentará a España por la Finalissima, y durante los primeros 10 días del mes de junio, Scaloni podrá medirse contra otras dos selecciones en partidos amistosos.

Tras el sorteo de los grupos, se conoció que la Selección argentina formará parte del Grupo J, compartiendo con Argelia, Jordania y Austria. La distribución de los partidos serán:

Fecha 1 vs. Argelia: martes 16 de junio, a las 22 en Kansas City.

Fecha 2 vs. Austria: lunes 22 de junio, a las 14 en Dallas.

Fecha 3 vs. Jordania: sábado 27 de junio, a las 23 en Dallas.

En caso de que la Selección argentina llegue a una posible final del Mundial 2026, hay que saber que el torneo se estirará hasta el 19 de julio.

Scaloni los tiene en consideración pero la gente no quiere que vayan al Mundial 2026: quiénes son

Hay una enorme cantidad de jugadores que han pasado por el proceso de Lionel Scaloni como técnico de la Selección argentina, pero pensando en una renovación del equipo del 2022 al del Mundial 2026, hay algunos puestos que están en la mira.

El lateral por izquierda ha sido uno de los puestos más difíciles de renovar, y es que ni el "Colo" Barco, Facundo Medina ni Julio Soler han convencido con sus niveles, por lo que Marcos Acuña sigue siendo la principal opción para el DT Campeón del Mundo. Su bajísimo nivel en River preocupa a los hinchas albicelestes, más aún teniendo en cuenta lo que juega el ex Boca en Francia, donde es figura.

Con el afán de encontrar un perfil al menos similar al de Ángel Di María, apareció la opción de Alejandro Garnacho para el ataque de la Selección argentina pensando en el Mundial 2026. Su irregularidad a nivel rendimiento en el Manchester United y el Chelsea, más todo lo extrafutbolístico que tiene, lo ha puesto en el ojo de la crítica del hincha.

De acuerdo a Gastón Edul, quedan 4 puestos para la lista, y solo Marcos Acuña aparece como una opción real en la izquierda. Por su parte, Alejandro Garnacho compite mano a mano con Paulo Dybala por un lugar.