Un DIY de costura en casa para fabricar un corpiño de encaje muy bonito

A continuación te dejo el video de este truco o DIY de costura para que puedas seguir mucho mejor el paso a paso, sin cometer errores evitables.

Embed - BRALETTE DE ENCAJE #costurafacilymas #costura

Para comenzar con este proyecto o DIY de costura en casa, escoge el encaje que vas a utilizar y los elásticos que servirán como bretel. Con los moldes ya preparados, corta la tela tal como se ve en el video. Una vez que tengas todas las partes cortadas y listas, comienza el DIY uniendo las copas del corpiño. Coloca elástico inferior y los breteles de los hombros. Luego cose el encaje que va en la parte de abajo a modo decorativo.

Consejos para elegir la tela perfecta para tu DIY de costura

Existen tejidos o telas naturales de origen vegetal, como el algodón o el lino, muy suaves y perfectos para prendas ligeras y cómodas, como remeras, faldas, blusas y ropa de cama. Son telas absorbentes.

Por otra parte, las telas más porosas y rasposas como la lana o la seda. La ropa de este tipo suele ser más aislante que absorbente y no tiene tanta caída como para ser usada en vestidos sueltos y faldas. La seda se usa mucho en DIY de lencería, vestidos al cuerpo y blusas entalladas.

telas Los tejidos de ropa se clasifican de diferentes maneras y, por lo tanto, se usan para diferentes prendas.

Los tejidos de origen sintético son muy resistentes y no se arrugan. Normalmente, este tipo de telas se utiliza en la confección de ropa deportiva. Es un tipo de tela elástica, de secado rápido y gran durabilidad, perfecta si estás buscando diseñar ropa todoterreno y firme.

Si piensas coser en casa y realizar trucos DIY más allá de la ropa, probar con algunos objetos decorativos, como manteles, servilletas, cortinas o almohadones, lo mejor es usar telas rasposas y pesadas, como la gabardina, la lona o el poliéster.