Un DIY de costura en casa para fabricar un corpiño de encaje muy bonito

El corpiño es una prenda de ropa delicada y fina que debe amoldarse cómodamente al cuerpo. El encaje es muy delicado, por eso lo ideal es lavarlo siempre a mano, con agua fría y jabón de ropa neutro, dejándolo secar a la sombra o sobre una toalla limpia.
Con un DIY facilísimo: cómo coser un corpiño de encaje en casa
Para coser un corpiño de encaje en casa, no se necesitan tantas cosas. Este DIY se realiza con tela de encaje, del color que prefieras, moldes de papel, tijeras, máquina de coser, hilo y aguja. Puedes guiarte con el modelo de un corpiño que te guste cómo te queda.
A continuación te dejo el video de este truco o DIY de costura para que puedas seguir mucho mejor el paso a paso, sin cometer errores evitables.
- Para comenzar con este proyecto o DIY de costura en casa, escoge el encaje que vas a utilizar y los elásticos que servirán como bretel.
- Con los moldes ya preparados, corta la tela tal como se ve en el video.
- Una vez que tengas todas las partes cortadas y listas, comienza el DIY uniendo las copas del corpiño.
- Coloca elástico inferior y los breteles de los hombros. Luego cose el encaje que va en la parte de abajo a modo decorativo.
Consejos para elegir la tela perfecta para tu DIY de costura
Existen tejidos o telas naturales de origen vegetal, como el algodón o el lino, muy suaves y perfectos para prendas ligeras y cómodas, como remeras, faldas, blusas y ropa de cama. Son telas absorbentes.
Por otra parte, las telas más porosas y rasposas como la lana o la seda. La ropa de este tipo suele ser más aislante que absorbente y no tiene tanta caída como para ser usada en vestidos sueltos y faldas. La seda se usa mucho en DIY de lencería, vestidos al cuerpo y blusas entalladas.
Los tejidos de origen sintético son muy resistentes y no se arrugan. Normalmente, este tipo de telas se utiliza en la confección de ropa deportiva. Es un tipo de tela elástica, de secado rápido y gran durabilidad, perfecta si estás buscando diseñar ropa todoterreno y firme.
Si piensas coser en casa y realizar trucos DIY más allá de la ropa, probar con algunos objetos decorativos, como manteles, servilletas, cortinas o almohadones, lo mejor es usar telas rasposas y pesadas, como la gabardina, la lona o el poliéster.