DIY facilísimo: cómo hacer flores de tela para decorar toda la casa

En casa, con pocos materiales y algunos retazos de tela, se pueden confeccionar múltiples proyectos o DIY de hilos

Isabella Brosio
Isabella Brosio
Un truco que puedes realizar en casa con unas sábanas viejas y un poco de pegamento. 

Cuando tenemos algunas prendas de ropa que ya no usamos o viejos trozos de tela que no sabemos en qué se pueden aprovechar, lo ideal es buscar en internet un DIY de costura o truco de hilos para realizar en casa.

materiales de costura
Este tipo de proyectos busca impulsar la creatividad y son ideales para reutilizar materiales que tienes en casa.&nbsp;

Hoy te cuento cómo coser flores de tela para decorar toda la casa, usando simplemente unas sábanas viejas o lienzos finos que tengas guardados. Toma nota y presta atención a este DIY de costura en casa.

DIY paso a paso: cómo hacer flores de tela usando unas sábanas viejas

  1. Para comenzar con este DIY, prepara las sábanas viejas y córtalas con tus manos para obtener pequeños retazos.
  2. En una compotera coloca pegamento y agua para dar más cuerpo a la tela y un poco de colorante.
  3. Marca la tela con los moldes que se muestren en el DIY. Corta los moldes y comienza a dar forma a las flores.
  4. Con ayuda de una pistola de silicona, comienza a pegar los pétalos de las flores en el tallo. Así de sencillo, sin hilos y con algunos pedazos de telas, puedes realizar este DIY y decorar toda la casa.

Un truco DIY y algo más: cómo empezar a coser en casa desde cero

Lo primero y principal para coser en casa es tener un costurero bien preparado, ordenado y completo. Nunca deben faltar unas buenas tijeras de costura, hilos de varios colores, agujas con diferentes medidas, alfileres, papel para molde, lápiz y regla.

Un paso de costura que todos evitamos o ignoramos es el hilvanado. Hilvanar es realizar una costura a mano ancha, que se pueda descoser fácil, para fijar las telas y ver cómo queda el DIY de hilos antes de hacer la costura real. Una vez que pasas la máquina de coser y realizas la puntada oficial, puedes retirar el hilo de hilvanado.

costura en casa
Tambi&eacute;n puedes preparar un costurero peque&ntilde;o de viaje para llevar a todas partes.&nbsp;

Utiliza la plancha para coser. Si planchas las telas antes de cortarlas o mientras las coses para poder fijar las costuras, la ropa queda mucho más prolija. Lo mismo con el lavado de las telas de algodón o tejidos que se achican con el agua; lo mejor es mojarlas antes de cortarlas.

Revisa y limpia tu máquina de coser con cierta frecuencia. La pelusa que se acumula en el interior de la máquina y el exceso de uso hacen que el aparato pierda aceite y movilidad.

Elige muy bien las telas que vas a usar para confeccionar tus DIY o trucos de costura. Para comprar tela hay que tener en cuenta el proyecto, la caída, la resistencia, forma y textura.

