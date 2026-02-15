DIY facilísimo: cómo hacer flores de tela para decorar toda la casa

Hoy te cuento cómo coser flores de tela para decorar toda la casa, usando simplemente unas sábanas viejas o lienzos finos que tengas guardados. Toma nota y presta atención a este DIY de costura en casa.
DIY paso a paso: cómo hacer flores de tela usando unas sábanas viejas
- Para comenzar con este DIY, prepara las sábanas viejas y córtalas con tus manos para obtener pequeños retazos.
- En una compotera coloca pegamento y agua para dar más cuerpo a la tela y un poco de colorante.
- Marca la tela con los moldes que se muestren en el DIY. Corta los moldes y comienza a dar forma a las flores.
- Con ayuda de una pistola de silicona, comienza a pegar los pétalos de las flores en el tallo. Así de sencillo, sin hilos y con algunos pedazos de telas, puedes realizar este DIY y decorar toda la casa.
Un truco DIY y algo más: cómo empezar a coser en casa desde cero
Lo primero y principal para coser en casa es tener un costurero bien preparado, ordenado y completo. Nunca deben faltar unas buenas tijeras de costura, hilos de varios colores, agujas con diferentes medidas, alfileres, papel para molde, lápiz y regla.
Un paso de costura que todos evitamos o ignoramos es el hilvanado. Hilvanar es realizar una costura a mano ancha, que se pueda descoser fácil, para fijar las telas y ver cómo queda el DIY de hilos antes de hacer la costura real. Una vez que pasas la máquina de coser y realizas la puntada oficial, puedes retirar el hilo de hilvanado.
Utiliza la plancha para coser. Si planchas las telas antes de cortarlas o mientras las coses para poder fijar las costuras, la ropa queda mucho más prolija. Lo mismo con el lavado de las telas de algodón o tejidos que se achican con el agua; lo mejor es mojarlas antes de cortarlas.
Revisa y limpia tu máquina de coser con cierta frecuencia. La pelusa que se acumula en el interior de la máquina y el exceso de uso hacen que el aparato pierda aceite y movilidad.
Elige muy bien las telas que vas a usar para confeccionar tus DIY o trucos de costura. Para comprar tela hay que tener en cuenta el proyecto, la caída, la resistencia, forma y textura.