DIY facilísimo: cómo hacer flores de tela para decorar toda la casa

Un paso de costura que todos evitamos o ignoramos es el hilvanado. Hilvanar es realizar una costura a mano ancha, que se pueda descoser fácil, para fijar las telas y ver cómo queda el DIY de hilos antes de hacer la costura real. Una vez que pasas la máquina de coser y realizas la puntada oficial, puedes retirar el hilo de hilvanado.

costura en casa También puedes preparar un costurero pequeño de viaje para llevar a todas partes.

Utiliza la plancha para coser. Si planchas las telas antes de cortarlas o mientras las coses para poder fijar las costuras, la ropa queda mucho más prolija. Lo mismo con el lavado de las telas de algodón o tejidos que se achican con el agua; lo mejor es mojarlas antes de cortarlas.

Revisa y limpia tu máquina de coser con cierta frecuencia. La pelusa que se acumula en el interior de la máquina y el exceso de uso hacen que el aparato pierda aceite y movilidad.

Elige muy bien las telas que vas a usar para confeccionar tus DIY o trucos de costura. Para comprar tela hay que tener en cuenta el proyecto, la caída, la resistencia, forma y textura.