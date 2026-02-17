Benfica vs Real Madrid: horario y dónde ver en vivo todos los partidos de la Champions League

El nuevo formato de la Champions League - que supo reinventarse para ser más atractivo - clasifica a los ocho primeros equipos a octavos de final, mientras que los conjuntos ubicados del 9º al 24º puesto disputan los 16avos. En ese contexto, se enfrentarán Benfica y Real Madrid, junto a otros tres partidos en la jornada del martes.
En la última fecha de la etapa clasificatoria, el conjunto portugués necesitaba marcar un gol más para clasificar a los 16avos de final y fue su arquero, en tiempo extra, quien selló el 4-2 definitivo. Con ese resultado obtuvo el boleto para seguir en el torneo y dejó al equipo español fuera de los ocho mejores, obligándolo a disputar los 16avos de la Champions League.
¡¡¡GOL HISTÓRICO DE TRUBIN, EL ARQUERO DE BENFICA, QUE LE DIO EL TRIUNFO 4-2 ANTE REAL MADRID Y LO METIÓ EN LOS PLAYOFFS DE LA #CHAMPIONSxESPN!!!
De esta manera, el partido entre Benfica y Real Madrid suma una dosis extra de morbo ya que José Mourinho tendrá la chance de eliminar a su ex equipo, mientras que además se reeditará el último cruce entre ambos conjuntos, que terminó en aquella final para el infarto.
Benfica vs Real Madrid por la Champions League: horario y TV
Durante el martes comenzarán los playoffs correspondientes a los 16avos de la Champions League con un partido que se destaca por sobre el resto: Benfica - Real Madrid. El encuentro se llevará adelante a partir de las 17 (hora de Argentina) en el Estádio da Luz de la ciudad de Lisboa.
En el trascendental partido habrá presencia argentina: mientras que en el Benfica Nicolás Otamendi estará como titular, se espera que Gianluca Prestianni pueda ingresar desde el banco de suplentes; además, Franco Mastantuono también se perfila para arrancar en el once inicial en el Real Madrid.
Se podrá ver a través de ESPN y Disney +.
El resto de la programación del martes en la Champions League
14.45 - Galatasaray vs. Juventus - ESPN.
17.00 - Borussia Dortmund vs. Atalanta - ESPN 2.
17.00 - Monaco vs. Paris Saint-Germain - Fox Sports.
17.00 - Benfica vs. Real Madrid - ESPN yDisney +.
Los enfrentamientos del miércoles de la Champions League
14.45 - Qarabag vs. Newcastle.
17.00 - Olympiacos vs. Bayer Leverkusen.
17.00 - Bodo/Glimt vs. Inter.
17.00 - Brujas vs. Atlético Madrid.
