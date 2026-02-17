Benfica vs Real Madrid: horario y dónde ver en vivo todos los partidos de la Champions League

En la última fecha de la etapa clasificatoria, el conjunto portugués necesitaba marcar un gol más para clasificar a los 16avos de final y fue su arquero, en tiempo extra, quien selló el 4-2 definitivo. Con ese resultado obtuvo el boleto para seguir en el torneo y dejó al equipo español fuera de los ocho mejores, obligándolo a disputar los 16avos de la Champions League.

Embed ¡¡¡GOL HISTÓRICO DE TRUBIN, EL ARQUERO DE BENFICA, QUE LE DIO EL TRIUNFO 4-2 ANTE REAL MADRID Y LO METIÓ EN LOS PLAYOFFS DE LA #CHAMPIONSxESPN!!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026

De esta manera, el partido entre Benfica y Real Madrid suma una dosis extra de morbo ya que José Mourinho tendrá la chance de eliminar a su ex equipo, mientras que además se reeditará el último cruce entre ambos conjuntos, que terminó en aquella final para el infarto.