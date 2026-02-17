Inicio Ovación Fútbol Champions League
Con cuatro duelos

Benfica vs Real Madrid: horario y dónde ver en vivo todos los partidos de la Champions League

Arrancan los 16avos de final de la Champions League con cuatro partidos donde se destaca el enfrentamiento de Benfica con el Real Madrid

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Benfica y Real Madrid reeditarán un partido histórico en la Champions League.

Benfica y Real Madrid reeditarán un partido histórico en la Champions League.

El nuevo formato de la Champions League - que supo reinventarse para ser más atractivo - clasifica a los ocho primeros equipos a octavos de final, mientras que los conjuntos ubicados del 9º al 24º puesto disputan los 16avos. En ese contexto, se enfrentarán Benfica y Real Madrid, junto a otros tres partidos en la jornada del martes.

En la última fecha de la etapa clasificatoria, el conjunto portugués necesitaba marcar un gol más para clasificar a los 16avos de final y fue su arquero, en tiempo extra, quien selló el 4-2 definitivo. Con ese resultado obtuvo el boleto para seguir en el torneo y dejó al equipo español fuera de los ocho mejores, obligándolo a disputar los 16avos de la Champions League.

Embed

De esta manera, el partido entre Benfica y Real Madrid suma una dosis extra de morbo ya que José Mourinho tendrá la chance de eliminar a su ex equipo, mientras que además se reeditará el último cruce entre ambos conjuntos, que terminó en aquella final para el infarto.

Benfica - Real Madrid
En la fecha 8 de la Champions League el Benfica y el Real Madrid se llev&oacute; todas las miradas.

En la fecha 8 de la Champions League el Benfica y el Real Madrid se llevó todas las miradas.

Benfica vs Real Madrid por la Champions League: horario y TV

Durante el martes comenzarán los playoffs correspondientes a los 16avos de la Champions League con un partido que se destaca por sobre el resto: Benfica - Real Madrid. El encuentro se llevará adelante a partir de las 17 (hora de Argentina) en el Estádio da Luz de la ciudad de Lisboa.

En el trascendental partido habrá presencia argentina: mientras que en el Benfica Nicolás Otamendi estará como titular, se espera que Gianluca Prestianni pueda ingresar desde el banco de suplentes; además, Franco Mastantuono también se perfila para arrancar en el once inicial en el Real Madrid.

Se podrá ver a través de ESPN y Disney +.

Benfica Real Madrid (1)
Habr&aacute; presencia argentina en los 16avos de final de la Champions League.

Habrá presencia argentina en los 16avos de final de la Champions League.

El resto de la programación del martes en la Champions League

  • 14.45 - Galatasaray vs. Juventus - ESPN.
  • 17.00 - Borussia Dortmund vs. Atalanta - ESPN 2.
  • 17.00 - Monaco vs. Paris Saint-Germain - Fox Sports.
  • 17.00 - Benfica vs. Real Madrid - ESPN yDisney +.
Octavos de final - Champions League
El resto de la programaci&oacute;n de la Champions League.

El resto de la programación de la Champions League.

Los enfrentamientos del miércoles de la Champions League

  • 14.45 - Qarabag vs. Newcastle.
  • 17.00 - Olympiacos vs. Bayer Leverkusen.
  • 17.00 - Bodo/Glimt vs. Inter.
  • 17.00 - Brujas vs. Atlético Madrid.
Arsenal
Arsenal lider&oacute; la etapa clasificatoria de la Champions League.

Arsenal lideró la etapa clasificatoria de la Champions League.

Los ocho ya clasificados a los octavos de final de la Champions League

  • Arsenal.
  • Bayern Múnich.
  • Liverpool.
  • Tottenham.
  • Barcelona.
  • Chelsea.
  • Sporting Lisboa.
  • Manchester City.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas