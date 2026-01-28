El gol del arquero que dejó a Real Madrid fuera de los octavos y le dio vida a Benfica: cómo sigue el torneo

Con Real Madrid afuera, cómo quedó el Top 8

1º - Arsenal - 24 puntos

2º - Bayern - 21

3º - Liverpool - 18

4º - Tottenham - 17

5º - Barcelona - 16

6º - Chelsea - 16

7º - Sporting - 16

8º - Man City - 16

El resto de los clasificados a playoffs

9º - Real Madrid - 15 puntos

- 15 puntos 10º - Inter - 15

11º - PSG - 14

12º - Newcastle - 14

13º - Juventus - 13

14º - Atlético - 13

15º - Atalanta - 13

16º - Leverkusen - 12

17º - Dortmund - 11

18º - Olympiacos - 11

19º - Brujas - 10

20º - Galatasaray - 10

21º - Monaco - 10

22º - FK Qarabag - 10

23º - Bodo Glimt - 9

24º - Benfica - 9

Cómo y cuándo es el sorteo de los playoffs de la Champions League

En los playoffs de la UEFA Champions League, una especie de 16avos de final, participan los equipos situados entre la 9º y la 24º colocación de la tabla general. El sorteo se realizará el viernes 30 de enero, a las 8 (hora de Argentina) en Nyon, Suiza. El mecanismo será de la siguiente manera:

División por cabezas de serie: se establecen cuatro parejas de clubes que actúan como cabezas de serie según su orden clasificatorio

Pareja 1 : 9º ( Real Madrid ) y 10º (Inter)

9º ( ) y 10º (Inter) Pareja 2 : 11º (PSG) y 12º (Newcastle Utd)

11º (PSG) y 12º (Newcastle Utd) Pareja 3 : 13º (Juventus) y 14º (Atlético)

13º (Juventus) y 14º (Atlético) Pareja 4 : 15º (Atalanta) y 16º (Leverkusen)

Benfica Real Madrid (1) Benfica y Real Madrid podrían verse las caras en playoffs.

División de no cabezas de serie: se definen otras cuatro parejas que serán sus posibles rivales:

Pareja 5 : 17º (Dortmund) y 18º (Olympiacos)

17º (Dortmund) y 18º (Olympiacos) Pareja 6 : 19º (Brujas) y 20º (Galatasaray)

19º (Brujas) y 20º (Galatasaray) Pareja 7 : 21º (Monaco) y 22º (FK Qarabag)

21º (Monaco) y 22º (FK Qarabag) Pareja 8 : 23º (Bodo Glimt) y 24º (Benfica)

Lógica de los cruces: los cabezas de serie se enfrentan a los no cabezas de serie de forma inversa según su posición:

Posiciones 9º o 10º se enfrentan a los clubes 23º o 24º .

se enfrentan a los clubes . Posiciones 11º o 12º se enfrentan a los clubes 21º o 22º .

se enfrentan a los clubes . Posiciones 13º o 14º se enfrentan a los clubes 19º o 20º .

se enfrentan a los clubes . Posiciones 15º o 16º se enfrentan a los clubes 17º o 18º

En este contexto Real Madrid y Benfica, el mejor y el peor clasificado respectivamente, podrían tener revancha inmediata. Las eliminatorias se jugarán a ida y vuelta y las cabezas de serie obtendrán la localía para el segundo duelo. La ida de los playoffs se jugarán el 17 y 18 de febrero y la vuelta está programada para los días 24 y 25.

Mientras tanto, los primeros ocho clasificados descansarán una ronda y quedarán atentos a conocer a quiénes serán sus rivales en los octavos de final de la UEFA Champions League.