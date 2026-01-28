Inicio Ovación Fútbol Real Madrid
El gol del arquero que dejó a Real Madrid fuera de los octavos y le dio vida a Benfica: cómo sigue el torneo

Con el gol de Anatoliy Trubin en tiempo de descuento, Benfica venció a Real Madrid y clasificó a playoffs. Por su parte, el Merengue quedó fuera del Top 8

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Anatoliy Trubin anotó el gol agónico con el que Benfica clasificó a playoffs de la Champions League.

Real Madrid cerró un mes de enero de pesadilla. Este miércoles llegó un nuevo traspié para el Merengue, quien cayó 4-2 ante Benfica en el marco de la octava (y última) fecha de la fase regular de la UEFA Champions League.

Pero esto no es todo ya que la derrota dejó a la Casa Blanca fuera del Top 8 por primera vez bajo el actual formato. En contrapunto el equipo de José Mourinho, que se impuso agónicamente gracias al gol de su arquero en tiempo de descuento, se metió por la ventana entre los clasificados a playoffs de la competencia.

Real Madrid quedó fuera del Top 8 de la Champions League.

Ni el doblete de Mbappé pudo sostener a un equipo que terminó con nueve jugadores y sin brújula táctica. Con Álvaro Arbeloa intentando apagar un incendio que comenzó con la eliminación en Copa del Rey, el madridismo se enfrenta hoy a una de sus crisis de identidad más profundas de los últimos años.

Con Real Madrid afuera, cómo quedó el Top 8

  • 1º - Arsenal - 24 puntos
  • 2º - Bayern - 21
  • 3º - Liverpool - 18
  • 4º - Tottenham - 17
  • 5º - Barcelona - 16
  • 6º - Chelsea - 16
  • 7º - Sporting - 16
  • 8º - Man City - 16

El resto de los clasificados a playoffs

  • 9º - Real Madrid - 15 puntos
  • 10º - Inter - 15
  • 11º - PSG - 14
  • 12º - Newcastle - 14
  • 13º - Juventus - 13
  • 14º - Atlético - 13
  • 15º - Atalanta - 13
  • 16º - Leverkusen - 12
  • 17º - Dortmund - 11
  • 18º - Olympiacos - 11
  • 19º - Brujas - 10
  • 20º - Galatasaray - 10
  • 21º - Monaco - 10
  • 22º - FK Qarabag - 10
  • 23º - Bodo Glimt - 9
  • 24º - Benfica - 9
Cómo y cuándo es el sorteo de los playoffs de la Champions League

En los playoffs de la UEFA Champions League, una especie de 16avos de final, participan los equipos situados entre la 9º y la 24º colocación de la tabla general. El sorteo se realizará el viernes 30 de enero, a las 8 (hora de Argentina) en Nyon, Suiza. El mecanismo será de la siguiente manera:

División por cabezas de serie: se establecen cuatro parejas de clubes que actúan como cabezas de serie según su orden clasificatorio

  • Pareja 1: 9º (Real Madrid) y 10º (Inter)
  • Pareja 2: 11º (PSG) y 12º (Newcastle Utd)
  • Pareja 3: 13º (Juventus) y 14º (Atlético)
  • Pareja 4: 15º (Atalanta) y 16º (Leverkusen)
Benfica y Real Madrid podrían verse las caras en playoffs.

División de no cabezas de serie: se definen otras cuatro parejas que serán sus posibles rivales:

  • Pareja 5: 17º (Dortmund) y 18º (Olympiacos)
  • Pareja 6: 19º (Brujas) y 20º (Galatasaray)
  • Pareja 7: 21º (Monaco) y 22º (FK Qarabag)
  • Pareja 8: 23º (Bodo Glimt) y 24º (Benfica)

Lógica de los cruces: los cabezas de serie se enfrentan a los no cabezas de serie de forma inversa según su posición:

  • Posiciones 9º o 10º se enfrentan a los clubes 23º o 24º.
  • Posiciones 11º o 12º se enfrentan a los clubes 21º o 22º.
  • Posiciones 13º o 14º se enfrentan a los clubes 19º o 20º.
  • Posiciones 15º o 16º se enfrentan a los clubes 17º o 18º

En este contexto Real Madrid y Benfica, el mejor y el peor clasificado respectivamente, podrían tener revancha inmediata. Las eliminatorias se jugarán a ida y vuelta y las cabezas de serie obtendrán la localía para el segundo duelo. La ida de los playoffs se jugarán el 17 y 18 de febrero y la vuelta está programada para los días 24 y 25.

Mientras tanto, los primeros ocho clasificados descansarán una ronda y quedarán atentos a conocer a quiénes serán sus rivales en los octavos de final de la UEFA Champions League.

