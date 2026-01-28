Godoy Cruz y otra baja sensible para afrontar la Primera Nacional

A la onerosa salida de Santino Andino al Panathinaikos de Grecia se le sumó la de Gonzalo Ábrego a San Lorenzo. Sin embargo, el listado de bajas de peso no terminó allí. Sobre el cierre del mercado de pases se confirmó el arribo de Facundo Altamira a un equipo de Primera División.

Facundo Altamira dejó Godoy Cruz

El extremo del Tomba continuará su carrera en Defensa y Justicia. La operación se realizó en condición de préstamo, sin cargo y con opción de compra. Luego de un largo camino en Godoy Cruz, Facundo Altamira buscará nuevos aires y relanzar su carrera tras el descenso en el Halcón de Varela.