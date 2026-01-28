Godoy Cruz y otra baja sensible para afrontar la Primera Nacional

Godoy Cruz se alista para afrontar una temporada en la segunda categoría del fútbol argentino y, sobre el cierre del mercado de pases de Primera División, el equipo de Mariano Toedtli sufrió otra baja sensible en las últimas horas.
Godoy Cruz confirmó una nueva baja de peso a días de iniciar el torneo de la Primera Nacional
Godoy Cruz se alista para afrontar una temporada en la segunda categoría del fútbol argentino y, sobre el cierre del mercado de pases de Primera División, el equipo de Mariano Toedtli sufrió otra baja sensible en las últimas horas.
A la onerosa salida de Santino Andino al Panathinaikos de Grecia se le sumó la de Gonzalo Ábrego a San Lorenzo. Sin embargo, el listado de bajas de peso no terminó allí. Sobre el cierre del mercado de pases se confirmó el arribo de Facundo Altamira a un equipo de Primera División.
El extremo del Tomba continuará su carrera en Defensa y Justicia. La operación se realizó en condición de préstamo, sin cargo y con opción de compra. Luego de un largo camino en Godoy Cruz, Facundo Altamira buscará nuevos aires y relanzar su carrera tras el descenso en el Halcón de Varela.
"¡Bienvenido Facu!", escribieron en las redes de Defensa y Justicia para presentar al ex Tomba. Facundo Altamira disputó un total de 72 partidos en la Primera de Godoy Cruz y marcó 8 goles. Además hizo juveniles en el club y Reserva.
El 2025 fue un año fatídico para Godoy Cruz luego de que perdiera la categoría tras 17 años en la elite del fútbol argentino. En un proceso profundo de renovación, no solo dirigencial sino futbolístico, un gran número de jugadores emigró del Tomba buscando nuevos horizontes. De la casa bodeguera, Andino, Ábrego y Altamira dejaron el club luego de una buena parte de su carrera en el club. Franco Petroli fue otra de las salidas de peso junto con Agustín Auzmendi.