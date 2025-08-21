Facundo Altamira reflejó toda la tristeza de Godoy Cruz tras la eliminación de la Copa Sudamericana

Luego del partido donde Godoy Cruz quedó eliminado de la Copa Sudamericana en la llave de octavos de final contra Atlético Mineiro, Facundo Altamira fue el rostro de todo un equipo e hinchada, al ver esfumarse el sueño de seguir escalando en el torneo de Conmebol.
El atacante del Club Godoy Cruz Antonio Tomba Facundo Altamira, al borde de las lágrimas, lamentó la derrota y el penal no cobrado al inicio del partido