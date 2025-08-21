Inicio Ovación Fútbol Facundo Altamira
Fútbol internacional

Facundo Altamira reflejó toda la tristeza de Godoy Cruz tras la eliminación de la Copa Sudamericana

El atacante del Club Godoy Cruz Antonio Tomba Facundo Altamira, al borde de las lágrimas, lamentó la derrota y el penal no cobrado al inicio del partido

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Facundo Altamira demostró su habitual entrega en la delantera del Godoy Cruz y se lamentó por el resultado y la eliminación de la Copa Sudamericana.

Facundo Altamira demostró su habitual entrega en la delantera del Godoy Cruz y se lamentó por el resultado y la eliminación de la Copa Sudamericana.

Foto: Nicolás Rio/Diario UNO

Luego del partido donde Godoy Cruz quedó eliminado de la Copa Sudamericana en la llave de octavos de final contra Atlético Mineiro, Facundo Altamira fue el rostro de todo un equipo e hinchada, al ver esfumarse el sueño de seguir escalando en el torneo de Conmebol.

Altamira no fue la excepción en la entrega que tuvo todo el equipo del Club Godoy Cruz Antonio Tomba, y no pudo contener su tristeza cuando enfrentó a la prensa a la salida de los camarines.

futbol-copa sudamericana-godoy cruz-mineiro-altamira-01
Facundo Altamira, atacante por derecha del Club Godoy Cruz Antonio Tomba.

Facundo Altamira, atacante por derecha del Club Godoy Cruz Antonio Tomba.

"No hay nada para reprocharse, se dejó todo, no nos dan ese penal al primer minuto... Ahora a cambiar de página, a pensar en el lunes porque es muy importante, y hay que pensar que estamos en deuda en el torneo", dijo conmovido el delantero mendocino, nacido en San Martín.

Embed - La tristeza de Facundo Altamira tras la derrota y eliminación de la Copa Sudamericana ante Mineiro

Al ser consultado sobre si la eliminación de la Copa Sudamericana tenía el costado positivo de tener que pensar sólo en el torneo local, el joven de 24 años afirmó esto, pero no sin agregar que "estábamos muy ilusionados (con la Sudamericana), porque la luchamos mucho el año pasado con Gato (Oldrá), nos mantuvimos en la fase de grupos primeros, e irte así duele, duele mucho, porque uno sueña con jugar esta Copa".

Finalmente Facundo Altamira cerró diciendo "ahora ha enfocarse en el torneo local, que es muy importante. Estamos en deuda, así que ahora a trabajar para el lunes".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas