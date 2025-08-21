Facundo Altamira reflejó toda la tristeza de Godoy Cruz tras la eliminación de la Copa Sudamericana

Altamira no fue la excepción en la entrega que tuvo todo el equipo del Club Godoy Cruz Antonio Tomba, y no pudo contener su tristeza cuando enfrentó a la prensa a la salida de los camarines.

futbol-copa sudamericana-godoy cruz-mineiro-altamira-01 Facundo Altamira, atacante por derecha del Club Godoy Cruz Antonio Tomba. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

"No hay nada para reprocharse, se dejó todo, no nos dan ese penal al primer minuto... Ahora a cambiar de página, a pensar en el lunes porque es muy importante, y hay que pensar que estamos en deuda en el torneo", dijo conmovido el delantero mendocino, nacido en San Martín.