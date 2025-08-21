Independiente Rivadavia visitará a Tigre con la intención de volver a ganar en el Clausura

Así llega Tigre

Tigre, el equipo dirigido por Diego Dabove viene de lograr una gran victoria 2-1 sobre Racing y se metió en zona de clasificación a octavos de final en la zona A, con 7 puntos en 5 partidos disputados, se ubica octavo en el torneo y en la anual suma 34 puntos.

El último antecedente entre Independiente Rivadavia y Tigre

El 11 de febrero pasado Lepra perdió 4 a 1 ante Tigre, en el estadio Bautista Gargantini, por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

David Romero marcó dos goles para Tigre; Ignacio Russo marcó el tercero para la visita, a los 25' Nicolás Retamar descontó para la Lepra y Matías Valenti, en contra, puso el definitivo 4 a 1 para el Matador.

Probables formaciones:

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso,Tomás Cardona, Federico Álvarez; Bruno Leyes, Santiago González, Jabes Saralegui, Simón Rivero; Sebastián Medina e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Sheyko Studer, Iván Villlalba y Luciano Gómez; Nicolás Retamar, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil y Thomas Ortega; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori Prietto. DT: Alfredo Berti.

Estadio: Tigre.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Hora: 20.

TV: ESPN Premium.