Torneo Clausura

Independiente Rivadavia visitará a Tigre con la intención de volver a ganar en el Clausura

Independiente Rivadavia visitará este viernes desde las 20 a Tigre, por la 6ta fecha de la Zona A del torneo Clausura. La Lepra viene de dos derrotas seguidas

Por UNO
Independiente RIvadavia visitará a Tigre por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Foto: Nicolás Rios/ UNO

Independiente Rivadavia visitará a Tigre, por la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro entre la Lepra y el Matador se jugará a las 20 en el estadio José Dellagiovanna, contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina y la transmisión de ESPN Premium.

Berti
Alfredo Berti es el DT de Independiente Rivadavia.

El Azul del Parque viene de perder 3 a 0 de local ante Boca Juniors, acumula dos derrotas seguidas y buscará volver a sumar en una nueva presentación de visitante.

El equipo dirigido por Alfredo Berti ha sumado 4 puntos, producto de un triunfo, un empate y tres derrotas y se ubica en el puesto 13. En la tabla anual suma 31 puntos, está a una unidad de Racing, el último equipo que está clasificando a la Sudamericana para el año que viene.

Así llega Tigre

Tigre, el equipo dirigido por Diego Dabove viene de lograr una gran victoria 2-1 sobre Racing y se metió en zona de clasificación a octavos de final en la zona A, con 7 puntos en 5 partidos disputados, se ubica octavo en el torneo y en la anual suma 34 puntos.

El último antecedente entre Independiente Rivadavia y Tigre

El 11 de febrero pasado Lepra perdió 4 a 1 ante Tigre, en el estadio Bautista Gargantini, por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

David Romero marcó dos goles para Tigre; Ignacio Russo marcó el tercero para la visita, a los 25' Nicolás Retamar descontó para la Lepra y Matías Valenti, en contra, puso el definitivo 4 a 1 para el Matador.

Probables formaciones:

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso,Tomás Cardona, Federico Álvarez; Bruno Leyes, Santiago González, Jabes Saralegui, Simón Rivero; Sebastián Medina e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Sheyko Studer, Iván Villlalba y Luciano Gómez; Nicolás Retamar, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil y Thomas Ortega; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori Prietto. DT: Alfredo Berti.

Estadio: Tigre.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Hora: 20.

TV: ESPN Premium.

