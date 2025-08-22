Sucede que, en esta edición, todos los clubes que alcancen la instancia de cuartos de final recibirán por parte de la CONMEBOL la jugosa cifra de 1.700.000 dólares.

armani, river Armani fue clave y metió a River en cuartos de final de la Copa Libertadores

Ahora, en el caso de ganar la serie ante el conjunto brasileño, y alcanzar las semifinales, River sumará más de dos millones de dólares más a su cuenta en la Copa Libertadores. Los valores de cada instancia son los siguientes:

Fase de grupos: U$S 1.000.000 (más un premio de U$S 330.000 por cada partido ganado)

U$S 1.000.000 (más un premio de U$S 330.000 por cada partido ganado) Octavos de final: US$ 1.250.000

US$ 1.250.000 Cuartos de final: USS 1.700.000

USS 1.700.000 Semifinales: US$ 2.300.000

US$ 2.300.000 Finalistas: US$ 7.000.000

US$ 7.000.000 Campeón: US$ 24.000.000

Armani rompió en llanto tras conseguir la clasificación

River sufrió todo el segundo tiempo por la expulsión de Giuliano Galoppo, y llevó el partido a un lugar que le es esquivo hace mucho tiempo: el tiro desde los doce pasos.

Sabiendo que los penales son un aspecto a mejorar desde hace tiempo, los jugadores de River patearon con decisión y responsabilidad, en tanto que Armani se lució al final para otorgar la tan ansiada clasificación.

Con todo el peso del contexto antes mencionado, se pudo ver al arquero de River llorando luego de conseguir el pase a los ocho mejores equipos de América, en una imagen que rápidamente se hizo viral.