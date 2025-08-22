Armani tapó el último penal y llevó a River a cuartos de final

Armani tapó el último penal y llevó a River a cuartos de final

En una noche de puro sufrimiento, River venció a Libertad de Paraguay por penales y accedió a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde probablemente enfrente a Palmeiras. Este triunfo le vale al millonario el ingreso de una jugosa cifra de dinero.

En el aumento de los premios para esta nueva edición de la Copa Libertadores, CONMEBOL dispuso nuevos valores para aquellos clubes que alcancen la ya mencionada instancia.

river, libertad
River venció a Libertad y está entre los ocho mejores de la Copa Libertadores

River venció a Libertad y está entre los ocho mejores de la Copa Libertadores

La jugosa cifra que recibirá River luego de superar a Libertad

Hasta el momento, el Millonario llevaba embolsados poco más de 3 millones de dólares por premios en la actual Copa Libertadores, y lo cierto es que la cifra se eleva casi a cinco con esta victoria.

Sucede que, en esta edición, todos los clubes que alcancen la instancia de cuartos de final recibirán por parte de la CONMEBOL la jugosa cifra de 1.700.000 dólares.

armani, river
Armani fue clave y metió a River en cuartos de final de la Copa Libertadores

Armani fue clave y metió a River en cuartos de final de la Copa Libertadores

Ahora, en el caso de ganar la serie ante el conjunto brasileño, y alcanzar las semifinales, River sumará más de dos millones de dólares más a su cuenta en la Copa Libertadores. Los valores de cada instancia son los siguientes:

  • Fase de grupos: U$S 1.000.000 (más un premio de U$S 330.000 por cada partido ganado)
  • Octavos de final: US$ 1.250.000
  • Cuartos de final: USS 1.700.000
  • Semifinales: US$ 2.300.000
  • Finalistas: US$ 7.000.000
  • Campeón: US$ 24.000.000

Armani rompió en llanto tras conseguir la clasificación

River sufrió todo el segundo tiempo por la expulsión de Giuliano Galoppo, y llevó el partido a un lugar que le es esquivo hace mucho tiempo: el tiro desde los doce pasos.

Sabiendo que los penales son un aspecto a mejorar desde hace tiempo, los jugadores de River patearon con decisión y responsabilidad, en tanto que Armani se lució al final para otorgar la tan ansiada clasificación.

Con todo el peso del contexto antes mencionado, se pudo ver al arquero de River llorando luego de conseguir el pase a los ocho mejores equipos de América, en una imagen que rápidamente se hizo viral.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas