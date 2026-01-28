Polémica solicitud del ex presidente de la FIFA contra el Mundial 2026 y Donald Trump

Joseph Blatter cuestionó si realmente Estados Unidos está preparado para ser un país anfitrión y apoyó los comentarios de Mark Pieth, abogado suizo especializado en litigar casos de delitos relacionados con la anticorrupción, quien brindó una entrevista al periódico suizo Der Bund.

El abogado manifestó: "Si consideramos todo lo que hemos discutido, solo hay un consejo para los aficionados: ¡Manténganse alejados de Estados Unidos! De todas formas, lo verán mejor en televisión. "; y el ex presidente de la FIFA agregó en su cuenta de la red social X: "Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar este Mundial".

Donald Trump - Gianni Infantino Una de las sedes del Mundial 2026 es Estados Unidos.

El Mundial 2026 tendrá restricciones migratorias

El Mundial 2026 se realizará en medio diferentes problemáticas políticas y sociales porque Donald Trump adoptó una política expansionista en Groenlandia mientras que también ha promulgado prohibiciones de viajes y una actitud agresiva con respecto a los migrantes.

Al igual que Joseph Blatter y Mark Pieth, el vicepresidente de la Federación Alemana de Fútbol, Oke Göttlich, también declaró al diario Hamburger Morgenpost que se debe considerar "seriamente" un boicot al Mundial 2026.

Tanto los hinchas de Irán como los de Haití no podrán estar presentes en la cita máxima del fútbol mundial ya que desde el Gobierno de Donald Trump le prohibieron la entrada al país.

Joseph Blatter Antes Joseph Blatter fue acusado por corrupción; ahora va en contra del Mundial 2026.

La situación de las personas nacidas en Senegal y Costa de Marfil es incierta porque en diciembre de 2025 el gobierno de Estados Unidos amplió su prohibición de viaje estableciendo restricciones parciales de entrada.

Además, informaron desde la sección de "preguntas frecuentes" de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que tener una entrada no garantiza que se le otorgará una visa a la persona interesada, como así tampoco si el hincha tiene la visa indefectiblemente tendrá acceso a una entrada.

Como si esto fuera poco, también confirmaron que si por algún motivo una persona que tenga una entrada no puede viajar porque no consiguió la visa o la autorización de viaje necesaria, la FIFA no otorgará ningún tipo de compensación.