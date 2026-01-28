Ni cortar, ni atender: qué hacer ante una llamada SPAM para evitar molestias y problemas

El gesto de presionar el botón rojo para rechazar una llamada de SPAM ya no es una solución, sino una señal de "disponibilidad" para los ciberdelincuentes. Aunque parezca una estrategia de defensa, lo cierto es que no debe realizarse por varios motivos.
El spam en llamadas son comunicaciones telefónicas no deseadas, masivas y automáticas (robollamadas) con fines comerciales, publicitarios o de fraude, para vender productos, hacer encuestas, o robar datos personales de tu celular.
La razón por la que no debes atender las llamadas SPAM
Contrario a la creencia popular, interactuar con una llamada no deseada, ya sea contestando para insultar, pidiendo que dejen de llamar o simplemente colgando, confirma un dato vital para los sistemas automatizados.
De esta forma, los ciberdelincuentes o quienes estén del otro lado comprueban que la línea pertenece a una persona real y activa, por lo que seguirán llamando.
"Al rechazar la llamada, el usuario le dice al algoritmo que el número no es una línea muerta", explica la consultora en tecnología de CiberSeguridad Pro.
Así, tu número entrará de inmediato en una lista premium que se vende por miles de dólares en el mercado negro, garantizando que el usuario recibirá cinco veces más.
Contestar tampoco puede ser una opción. Sucede que, si el usuario contesta y dice "¿Hola?" o "Sí", esa muestra de audio puede ser procesada para autorizar compras, acceder a cuentas bancarias o engañar a familiares mediante deepfakes de audio.
Qué se debe hacer ante una llamada SPAM
La recomendación de los especialistas para este 2026 es clara: la indiferencia es la mejor defensa.
- Silencio absoluto: no rechaces la llamada; deja que el teléfono suene hasta que se corte solo. Esto sugiere al sistema que el número podría estar en desuso.
- Usa herramientas de bloqueo: activa el filtrado de llamadas de Google o Apple, que identifican números sospechosos antes de que lleguen a molestarte.
- Registros de exclusión: inscríbete en listas oficiales para evitar publicidad no deseada, como el Registro No Llame.