Ni cortar, ni atender: qué hacer ante una llamada SPAM para evitar molestias y problemas

De esta forma, los ciberdelincuentes o quienes estén del otro lado comprueban que la línea pertenece a una persona real y activa, por lo que seguirán llamando.

"Al rechazar la llamada, el usuario le dice al algoritmo que el número no es una línea muerta", explica la consultora en tecnología de CiberSeguridad Pro.

Así, tu número entrará de inmediato en una lista premium que se vende por miles de dólares en el mercado negro, garantizando que el usuario recibirá cinco veces más.

spam, llamadas

Contestar tampoco puede ser una opción. Sucede que, si el usuario contesta y dice "¿Hola?" o "Sí", esa muestra de audio puede ser procesada para autorizar compras, acceder a cuentas bancarias o engañar a familiares mediante deepfakes de audio.

Qué se debe hacer ante una llamada SPAM

La recomendación de los especialistas para este 2026 es clara: la indiferencia es la mejor defensa.