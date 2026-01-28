El país de América Latina que milagrosamente produce vino en el desierto más seco del mundo

Descubierta por investigadores de la Universidad Arturo Prat, esta uva es única de América Latina, sobrevivió durante siglos en condiciones extremas, resistiendo la radiación solar, la escasez de agua y los suelos salinos, hasta que finalmente pudo ser rescatada y cultivada de nuevo.

Vino (1)

Cómo son los vinos de esta región de América Latina

Los viñedos del desierto no son enormes campos de producción masiva. Son pequeños oasis de vida, donde cada planta es cuidada con mimo, casi con reverencia. Agricultores locales y migrantes que encontraron en la región un lugar para reinventarse trabajan bajo un sol implacable, regando y protegiendo cada racimo como quien guarda un tesoro. Cada uva que madura allí es un acto de resiliencia, un testimonio de que incluso en los terrenos más hostiles, la vida encuentra su manera de florecer.

Los vinos del desierto de Atacama no son convencionales. Destacan por su:

Alta acidez natural, producto del clima fresco y seco.

Notas salinas y minerales, propias de los suelos con alto contenido de sales.

Baja intervención, en muchos casos elaborados sin filtrado ni aditivos, permitiendo que el terroir se exprese.

El proyecto, bautizado como “Vino del Desierto”, busca no solo producir un buen vino, sino también contar una historia. Sus botellas no compiten con los famosos valles del centro de Chile. Hablan desde su propia singularidad, mostrando que los lugares extremos también pueden dar frutos excepcionales. La tamarugal, con su sabor particular y su historia silenciosa, ha empezado a atraer la atención internacional, recibiendo elogios y premios en concursos donde la narrativa del vino importa tanto como su aroma y sabor.