Adiós a la clásica visa: el país de América Latina que podrá ingresar a Estados Unidos con una tarjeta especial

estados unidos visa La clásica visa será cosa del pasado para ciudadanos de México.

Su diseño, similar al de una tarjeta de crédito, incluye elementos biométricos y medidas de seguridad digital que permiten una lectura rápida en los puntos de control fronterizo.

La principal ventaja de este documento es la agilidad. A diferencia de la visa estampada en el pasaporte, la Border Crossing Card permite a los viajeros frecuentes cruzar la frontera de manera más dinámica. Sin embargo, su uso está sujeto a reglas territoriales estrictas:

Zona fronteriza: permite estancias de hasta 30 días dentro de un radio de acción limitado (generalmente hasta 40 kilómetros en Texas y California, o hasta 120 kilómetros en Arizona).

Viajes extensos: si el titular desea viajar más allá de la zona fronteriza o permanecer más de un mes, debe presentar su pasaporte vigente y solicitar un permiso adicional (Formulario I-94) en el puerto de entrada.

Solo se permiten viajes por tierra: en caso de que el ciudadano quiera viajar por aire, tendrá que presentar pasaporte vigente junto a la tarjeta. Lo mismo sucede en un viaje por mar.

¿Cómo obtener la visa láser para ingresar a Estados Unidos?

Los ciudadanos de México que deseen tramitar la visa láser para ingresar a Estados Unidos deberán completar el Formulario DS-160 en línea, disponible en el sitio web oficial del Departamento de Estado de EE.UU. Al finalizar la carga de datos, imprimir la página de confirmación, ya que será necesaria en las siguientes etapas del trámite.

Luego pagar la tarifa de solicitud y posteriormente programar la cita a través del sitio web oficial del Servicio de Visas de Estados Unidos. El día de la entrevista, el solicitante debe acudir al Centro de Atención a Solicitantes (CAS) para la toma de datos biométricos.

visa láser La visa láser presenta algunas limitaciones para viajar dentro de Estados Unidos.

Además, ese día deberá llevar la siguiente documentación:

Pasaporte mexicano vigente.

Página de confirmación del Formulario DS-160.

Recibo de pago de la tarifa de solicitud.

Fotografía reciente que cumpla con los requisitos establecidos.

Documentación que demuestre lazos fuertes con México, como pruebas de empleo, propiedades, estudios o vínculos familiares.

Finalmente, el oficial consular determinará si el solicitante cumple con los requisitos para obtener la Tarjeta de Cruce de Frontera. Si la visa es aprobada, será enviada a la dirección proporcionada previamente.