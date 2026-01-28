River recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata buscando cortar una racha de cinco meses sin ganar en el Monumental

River enfrenta este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata en un Monumental que esperar terminar una racha de cinco meses sin victorias. Desde las 20, el Millonario recibirá al Lobo por la segunda fecha del Torneo Apertura.
River enfrenta este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata en un Monumental que esperar terminar una racha de cinco meses sin victorias. Desde las 20, el Millonario recibirá al Lobo por la segunda fecha del Torneo Apertura.
El último triunfo de River en el Monumental fue el pasado 31 de agosto de 2025 cuando el Millonario se impuso por 2 a 0 a San Martín de San Juan por el Torneo Clausura. Luego de ello, el equipo de Marcelo Gallardo disputó cuatro partidos más de local y los perdió todos. La última derrota fue, justamente, ante Gimnasia y Esgrima La Plata donde el Millo cayó por la mínima con un gol de Marcelo Torres.
River arrancó con el pie dereche este Torneo Apertura luego de superar 1 a 0, como visitante, a Barracas Central con gol de Gonzalo Montiel. Pese a que no fue la mejor actuación del Millonario, con tres refuerzos de jerarquía (Vera, Moreno y Viña) y un grupo competitivo, Marcelo Gallardo aseguró que el equipo irá "mejorando partido a partido".
Gimnasia y Esgrima La Plata, por su parte, tuvo un muy sólido inicio en el Apertura ya que consiguió una victoria por 2 a 1 sobre el Racing de Gustavo Costas. El Lobo dirigido por Fernando Zaniratto viene de alcanzar las semifinales del Torneo Clausura 2025 y quiere repetir actuación en este semestre.
En el Monumental se espera un sentido homenaje a Nacho Fernández, uno de los "hérores de Madrid" en el elenco de Núñez a quien le entregarán una plaqueta y una camiseta con su nombre en reconocimiento por su aporte y los años en el club. Lo mismo hará River en la quinta fecha con Pity Martínez, cuando Tigre visite Núñez, y con Enzo Pérez -una semana después- en La Paternal.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Renzo Steimbach; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Mauel Panaro, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Estadio: Monumental
Árbitro: Pablo Dóvalo
VAR: Germán Delfino
Hora: 20
TV: TNT Sports Premium