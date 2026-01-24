Inicio Ovación Fútbol Racing Club
El gran gol olímpico de Nicolás Barros Schelotto con el que Gimnasia La Plata le ganó a Racing en el Bosque

Gimnasia La Plata, con un olímpíco de Nicolás Barros Schelotto, derrotó a Racing, en el Bosque, por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional

Por UNO
El gol olímpíco de Nicolás Barros Schelotto sobresalió. Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó este sábado a Racing por 2 a 1, en el Bosque, con un tanto del hijo de Guillermo (el ex delantero de Boca) por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Con los goles de Nicolás Barros Schelotto y Franco Torres, Gimnasia celebró ante su gente en el Bosque Platense y superó a Racing en casi todo el partido con un muy buen trabajo defensivo.

Nicol&aacute;s Barros Schelotto festeja con sus compa&ntilde;eros el gran gol que hizo para Gimnasia La Plata.

Nicolás Barros Schelotto festeja con sus compañeros el gran gol que hizo para Gimnasia La Plata.

Nicolás Barros Schelotto abrió la cuenta para Gimnasia La Plata con un gran gol olímpico

Gimnasia torció el partido a su favor con un golazo olímpico de Nicolás Barros Schelotto a los 10 minutos, en un momento en donde ambos equipos estaban siendo precavidos, por lo que el “Lobo” empezó a ganar terreno y le dio un golpazo a Racing.

Racing apenas pudo molestar en el área del dueño de casa con un cabezazo muy desviado de Adrián Martínez y un remate que se fue lejos con la zurda de Valentín Carboni, quien no pesó en el juego y tampoco romper la gran defensa de Gimnasia para cuidar el 1 a 0.

Gimnasia volvió a sorprender a Racing, esta vez en el inicio del complemento, ya que tras una muy mala salida de la “Academia” en los rechazos de la pelota, el local se agrupó bien y tras una gran pase filtrado de Marcelo Torres y un centro bajo de zurda de Manuel Panaro, Franco Torres la empujó casi abajo del arco para el 2 a 0.

A los 37 minutos del segundo tiempo, el arquero Nelson Insfrán tuvo una muy floja salida con una falla grosera y el ingresado Tomás Conechny (ex Godoy Cruz) aprovechó el descuido para convertir el descuento para Racing, por lo que se puso 2 a 1 muy cerca del final. Pero al final fue triunfo del equipo platense.

