Deportivo Maipú: las incorporaciones y los jugadores que siguen de cara al torneo de la Primera Nacional

Deportivo Maipú continúa trabajando de cara a su debut en la Primera Nacional, donde tendrá que visitar a Agropecuario de Carlos Casares. El equipo de Alexis Matteo iniciará su recorrido en el torneo el sábado 14 de febrero a las 18.
El Deportivo Maipú se prepara para un inicio con doble competencia con el torneo de la Primera Nacional y la Copa Argentina
El estreno como local en el 2026 está pautado para el domingo 22 ante Atlético Rafaela a las 20.
El equipo dirigido por Alexis Matteo cuenta con ocho refuerzos para el torneo de la Primera Nacional.
Su primer partido será el jueves 5 de febrero ante Deportivo Riestra, por los 32avos de final de la Copa Argentina. El cotejo se jugará en el estadio Ciudad de Caseros desde las 19.
El estadio Omar Higinio Sperdutti lucirá nuevas luminarias de cara al torneo de la Primera Nacional 2026, ya que se cambiarán por completo las actuales para pasar a tener casi el doble de las que posee y de mayor fuerza.
El próximo jueves 29 de enero se presentará la indumentaria y el plantel. Será en el Auditorio Marciano Cantero y tendrán acceso los socios activos.