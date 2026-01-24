Deportivo Maipú: las incorporaciones y los jugadores que siguen de cara al torneo de la Primera Nacional

El primer cotejo oficial del Deportivo Maipú en el 2026 será por la Copa Argentina

Su primer partido será el jueves 5 de febrero ante Deportivo Riestra, por los 32avos de final de la Copa Argentina. El cotejo se jugará en el estadio Ciudad de Caseros desde las 19.

CopaAcOPA ARGENTINA MAIPUI Deportivo Maipú iniciará el 2026 jugando la Copa Argentina.

Los refuerzos del Deportivo Maipú

Agustín Pavón (arquero)

Luciano Peraggini (arquero)

Nicolás Sánchez (defensor)

Juan Pablo Gobetto (volante)

Fausto Montero (volante)

Mateo Ortale (volante)

Luis Rivarola (delantero)

Juan Cruz Giacone (delantero)

Los futbolistas que renovaron:

1. Juan Pablo de la Reta (2027)

2. Juan Manuel Sánchez (2027)

3. Franco Saccone (2028)

4. Juan Cruz Arno (2028)

5. Mirko Bonfigli (2027)

6. Arón Agüero (2027)

7. Tomás Silva (2027)

8. Luciano Arnijas (2027)

9. Agustín Gaitán (2027)

10. Nahuel Galardi (2028)

11. Agustín Leiva (2027)

12. Matías Viguet (2027)

13. Gastón Mansilla (2027)

14- Santiago Paulini (2027)

15- Lucas Faggioli (2027)

Nuevas luminarias para el estadio del Deportivo Maipú

El estadio Omar Higinio Sperdutti lucirá nuevas luminarias de cara al torneo de la Primera Nacional 2026, ya que se cambiarán por completo las actuales para pasar a tener casi el doble de las que posee y de mayor fuerza.

presentacxion indumentaria

Presentación de la indumentaria y el plantel profesional del Cruzado

El próximo jueves 29 de enero se presentará la indumentaria y el plantel. Será en el Auditorio Marciano Cantero y tendrán acceso los socios activos.