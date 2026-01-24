Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Deportivo Maipú: las incorporaciones y los jugadores que siguen de cara al torneo de la Primera Nacional

El Deportivo Maipú se prepara para un inicio con doble competencia con el torneo de la Primera Nacional y la Copa Argentina

Omar Romero
Fausto Montero es uno de los refuerzos del Deportivo Maipú. El Memo regresó al Cruzado

Deportivo Maipú continúa trabajando de cara a su debut en la Primera Nacional, donde tendrá que visitar a Agropecuario de Carlos Casares. El equipo de Alexis Matteo iniciará su recorrido en el torneo el sábado 14 de febrero a las 18.

Alexis Matteo Maipú.
Alexis Matteo prepara al Deportivo Maip&uacute; para el debut en la Primera Nacional.

El estreno como local en el 2026 está pautado para el domingo 22 ante Atlético Rafaela a las 20.

El equipo dirigido por Alexis Matteo cuenta con ocho refuerzos para el torneo de la Primera Nacional.

El primer cotejo oficial del Deportivo Maipú en el 2026 será por la Copa Argentina

Su primer partido será el jueves 5 de febrero ante Deportivo Riestra, por los 32avos de final de la Copa Argentina. El cotejo se jugará en el estadio Ciudad de Caseros desde las 19.

CopaAcOPA ARGENTINA MAIPUI
Deportivo Maip&uacute; iniciar&aacute; el 2026 jugando la Copa Argentina.

Los refuerzos del Deportivo Maipú

  • Agustín Pavón (arquero)
  • Luciano Peraggini (arquero)
  • Nicolás Sánchez (defensor)
  • Juan Pablo Gobetto (volante)
  • Fausto Montero (volante)
  • Mateo Ortale (volante)
  • Luis Rivarola (delantero)
  • Juan Cruz Giacone (delantero)

Los futbolistas que renovaron:

  • 1. Juan Pablo de la Reta (2027)
  • 2. Juan Manuel Sánchez (2027)
  • 3. Franco Saccone (2028)
  • 4. Juan Cruz Arno (2028)
  • 5. Mirko Bonfigli (2027)
  • 6. Arón Agüero (2027)
  • 7. Tomás Silva (2027)
  • 8. Luciano Arnijas (2027)
  • 9. Agustín Gaitán (2027)
  • 10. Nahuel Galardi (2028)
  • 11. Agustín Leiva (2027)
  • 12. Matías Viguet (2027)
  • 13. Gastón Mansilla (2027)
  • 14- Santiago Paulini (2027)
  • 15- Lucas Faggioli (2027)

Nuevas luminarias para el estadio del Deportivo Maipú

El estadio Omar Higinio Sperdutti lucirá nuevas luminarias de cara al torneo de la Primera Nacional 2026, ya que se cambiarán por completo las actuales para pasar a tener casi el doble de las que posee y de mayor fuerza.

presentacxion indumentaria

Presentación de la indumentaria y el plantel profesional del Cruzado

El próximo jueves 29 de enero se presentará la indumentaria y el plantel. Será en el Auditorio Marciano Cantero y tendrán acceso los socios activos.

