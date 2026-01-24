"¿En serio me preguntás eso?": el enojo de Diego Simeone con un periodista que cuestionó a Julián Álvarez

“¿En serio? ¿En serio me estás preguntando?", fue la primera respuesta de un Cholo que se mostró sorprendido por la consulta que estaba recibiendo.

Acto seguido, sin pelos en la lengua, el entrenador del Atlético de Madrid sumó: "La verdad que Julián Alvarez se cree por sí solo por el nombre que tiene, por la jerarquía que tiene y la trayectoria que lleva”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Objetivoatleti/status/2015028387702595939&partner=&hide_thread=false Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa previa al Mallorca sobre Julián Alvarez. pic.twitter.com/NuNZOtyuwl — Objetivo.atletico (@Objetivoatleti) January 24, 2026

El delantero acumula siete partidos sin gol entre todas las competiciones y nueve jornadas consecutivas si hablamos solamente de LaLiga.

“Interpretar siempre ese último tramo de la mejor manera te hace ser diferencial. Seguramente, con trabajo y con la energía y el compromiso que tiene el equipo, que lo tiene, encontraremos los caminos que nos lleven a tener la posibilidad de concretar, que de eso se trata el juego”, soltó con énfasis Simeone.

Para culminar, sobre el equipo, el DT sentenció: “El equipo está bien. Lo veo con la búsqueda de lo que queremos. Hay veces que nos sale a favor y hay veces que no; buscar adelante lo que queremos, tener situaciones de gol, defender mejor de lo que defendemos para que cualquier ventaja mínima pueda valer y eso nos hará crecer como equipo en general”.