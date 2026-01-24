Inicio Ovación Fútbol Diego Simeone
"¿En serio me preguntás eso?": el enojo de Diego Simeone con un periodista que cuestionó a Julián Álvarez

En la previa de un nuevo partido del Atlético de Madrid, Simeone protagonizó un particular momento en conferencia de prensa

Fabián Salamone
En la previa del partido que Atlético de Madrid afrontará ante Mallorca, este domingo a partir de las 10, Diego Simeone habló en conferencia de prensa. El Cholo protagonizó un particular episodio ante la pregunta de un periodista que cuestionó el presente de Julián Álvarez.

El Araña, campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, no atraviesa su mejor momento en el Colchonero. Esto debido a que su último gol llegó el 9 de diciembre en la victoria 3-2 como visitante ante PSV por la Champions League.

Al Cholo Simeone le preguntaron por la sequía goleadora de Julián Álvarez.

El cruce del Cholo Simeone con un periodista en conferencia de prensa

“¿Qué motivos hay para creer en Julián? ¿Por qué hay que creer en Julián?”, fue la pregunta que despertó el descontento de un Diego Simeone que, una vez más, demostró su total confianza en el exjugador de River y Manchester City.

“¿En serio? ¿En serio me estás preguntando?", fue la primera respuesta de un Cholo que se mostró sorprendido por la consulta que estaba recibiendo.

Acto seguido, sin pelos en la lengua, el entrenador del Atlético de Madrid sumó: "La verdad que Julián Alvarez se cree por sí solo por el nombre que tiene, por la jerarquía que tiene y la trayectoria que lleva”.

El delantero acumula siete partidos sin gol entre todas las competiciones y nueve jornadas consecutivas si hablamos solamente de LaLiga.

“Interpretar siempre ese último tramo de la mejor manera te hace ser diferencial. Seguramente, con trabajo y con la energía y el compromiso que tiene el equipo, que lo tiene, encontraremos los caminos que nos lleven a tener la posibilidad de concretar, que de eso se trata el juego”, soltó con énfasis Simeone.

Para culminar, sobre el equipo, el DT sentenció: “El equipo está bien. Lo veo con la búsqueda de lo que queremos. Hay veces que nos sale a favor y hay veces que no; buscar adelante lo que queremos, tener situaciones de gol, defender mejor de lo que defendemos para que cualquier ventaja mínima pueda valer y eso nos hará crecer como equipo en general”.

