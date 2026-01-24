La llamativa leyenda que mostró Luciano Cabral tras anotar en el empate de Independiente

El mendocino Luciano Cabral mostró una llamativa leyenda tras anotar este viernes en el empate 1 a 1 de Independiente de Avellaneda con Estudiantes de La Plata, de local, por la primera fecha del Torneo Apertura.
El mendocino Luciano Cabral mostró una llamativa leyenda tras anotar este viernes en el empate 1 a 1 de Independiente de Avellaneda con Estudiantes de La Plata, de local, por la primera fecha del Torneo Apertura.
Fabricio Pérez marcó para los visitantes y Santiago Montiel fue expulsado en el local a los 4 minutos del complemento.
Cabral mostró una llamativa remera debajo de la camiseta del Rojo con la leyenda: "Si crees verás la gloria de Dios. Juan 11: 49", en alusión a su amor por el todo poderoso.
El alvearense, que no marcaba en el Rojo desde 13 de febrero de 2025, marcó tras un lateral largo de Leonardo Godoy que Ávalos pivoteó, permitiendo que Cabral definiera ante el arquero uruguayo Fernando Muslera, quien salió lesionado en el entretiempo.
El ex Coquimbo Unido, Parananaense de Brasil y León de México, juega en la selección chilena, en donde destacó de gran manera.
El volante salió reemplazado por Lautaro Millán a los 14 minutos del complemento.
Desde su llegada a inicios del 2025 al Rojo, Cabral ha disputado un total de 44 encuentros. En estos partidos ha logrado marcar 3 goles y aportar con 5 asistencias.
El 1° de enero de 2017 un hombre llamado Joan Ariel Villegas Gualpa, de 27 años, falleció a causa de un piedrazo en la cabeza, tras estar implicado en una pelea. Tres días más tarde el propio Cabral se entregó en la comisaría después de que, horas antes, su padre José Cabral y su primo Áxel Olguín fueran detenidos.
Lo sentenciaron a nueve años y seis meses de prisión, más allá de que en lo personal jamás reconocería haber sido culpable. La prueba que sentenció su suerte en la investigación fue un par de zapatillas de su propiedad que contenían muestras de su sangre y de la de Villegas.
En octubre de 2022, cuando logró la libertad condicional, regresó a los entrenamientos en el Centro de Fútbol Profesional "Sergio Daniel Batista" de Argentinos Juniors.