Torneo Apertura: Triunfo de Talleres y empate entre Independiente y Estudiantes de La Plata

En la segunda fecha de este Torneo Apertura, Independiente visitará a Newell´s, mientras que Estudiantes recibirá a Boca.

Embed - GOL SACANDO DEL MEDIO, MONTIEL EXPULSADO Y EMPATE VIBRANTE | Independiente 1-1 Estudiantes | RESUMEN

Buen triunfo de Talleres

Talleres de Córdoba tuvo un muy buen debut en el Apertura dtras conseguir un buen triunfo por 2-1 ante Newell's.

Embed - RONALDO MARTÍNEZ MARCÓ Y FESTEJÓ COMO CR7 EN EL TRIUNFO DE LA T | Talleres 2-1 Newell's | RESUMEN

Los autores de los goles del equipo cordobés fueron Ronaldo Martínez y Valentín Depietri, ambos en el entretiempo. Para la Lepra rosarina, que sufrió la expulsión de Bruno Cabrera cerca de la hora de juego, descontó Walter Núñez.

En la próxima fecha, Talleres visitará a Vélez, mientras que Newell's recibirá a Independiente.