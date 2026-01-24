Inicio Ovación Fútbol Torneo Apertura
Torneo Apertura: Triunfo de Talleres y empate entre Independiente y Estudiantes de La Plata

Se jugaron otros dos partidos del Torneo Apertura con la victoria de Talleres ante Newell's y la igualdad entre Independiente y Estudiantes.

Por UNO
Talleres ganó en Córdoba.

Los Rojos y el Pincha repartieron puntos en Avellaneda tras igualar 1-1, por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El “Rojo”, que jugó durante casi todo el segundo tiempo con uno menos por la expulsión de Santiago Montiel, se había puesto en ventaja en la primera mitad a través del volante ofensivo alvearense Luciano Cabral, pero el “Pincha” lo igualó en el inicio del complemento gracias al delantero Fabricio Pérez.

En la segunda fecha de este Torneo Apertura, Independiente visitará a Newell´s, mientras que Estudiantes recibirá a Boca.

Buen triunfo de Talleres

Talleres de Córdoba tuvo un muy buen debut en el Apertura dtras conseguir un buen triunfo por 2-1 ante Newell's.

Los autores de los goles del equipo cordobés fueron Ronaldo Martínez y Valentín Depietri, ambos en el entretiempo. Para la Lepra rosarina, que sufrió la expulsión de Bruno Cabrera cerca de la hora de juego, descontó Walter Núñez.

En la próxima fecha, Talleres visitará a Vélez, mientras que Newell's recibirá a Independiente.

