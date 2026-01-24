Por alerta meteorológica, se reprogramó la Bendición de los Frutos en Las Heras para el viernes 30. Se iba a realizar este 25 de enero, pero la contingencia climática y la continuidad de las tormentas con eventual caída de granizo, obligaron a los organizadores a trasladar los festejos.
El tradicional acto vendimial se realizará finalmente el viernes 30 de enero a las 20.30, en el Predio Los Pescadores (Acceso Norte y Los Pescadores), en el marco de la Fiesta de la Vendimia de Las Heras.
La Bendición de los Frutos es una de las tradiciones más emblemáticas del departamento, y constituye un momento de encuentro, agradecimiento y pedido por una buena cosecha, en homenaje al trabajo de la tierra, el agro y la vitivinicultura.
Una celebración con fuerte impronta solidaria
En esta edición, el acto mantendrá su carácter solidario: los alimentos que serán bendecidos se donarán al Merendero Nadine Roca Mía, una institución del departamento que brinda almuerzo y cena a más de 150 personas, entre niños, adultos y personas mayores.
Continuidad de la Fiesta Departamental y agenda vendimial
Tras la realización de la Bendición de los Frutos, se desarrollará la Fiesta Departamental de la Vendimia, con un espectáculo que contará con más de 150 artistas en escena, reafirmando la identidad cultural y el espíritu vendimial de la comunidad.
Cabe destacar que el calendario continuará el sábado y domingo con el Festival Full Verano: Música y Vendimia, que contará con la participación de artistas populares y urbanos, entre ellos la presentación estelar de L-Gante. La entrada será libre y gratuita.