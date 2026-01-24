Por alerta meteorológica, se reprogramó la Bendición de los Frutos en Las Heras

Una celebración con fuerte impronta solidaria

En esta edición, el acto mantendrá su carácter solidario: los alimentos que serán bendecidos se donarán al Merendero Nadine Roca Mía, una institución del departamento que brinda almuerzo y cena a más de 150 personas, entre niños, adultos y personas mayores.

Continuidad de la Fiesta Departamental y agenda vendimial

Tras la realización de la Bendición de los Frutos, se desarrollará la Fiesta Departamental de la Vendimia, con un espectáculo que contará con más de 150 artistas en escena, reafirmando la identidad cultural y el espíritu vendimial de la comunidad.

Cabe destacar que el calendario continuará el sábado y domingo con el Festival Full Verano: Música y Vendimia, que contará con la participación de artistas populares y urbanos, entre ellos la presentación estelar de L-Gante. La entrada será libre y gratuita.