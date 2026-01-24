Descubrimiento en Europa es el primero de su tipo: los antiguos eran más hábiles de lo que se creía

Un martillo de hueso de elefante único en su clase

La elección del material para este descubrimiento no resultó accidental. El hueso de elefante o mamut proporcionaba una densidad y resistencia que superaba a la de otros animales de la época. Dado que estos grandes mamíferos no abundaban en el paisaje del sur de la actual Inglaterra, el aprovechamiento de sus restos sugiere una planificación avanzada. Los homínidos seleccionaron la capa cortical densa para garantizar la durabilidad del martillo, demostrando un conocimiento profundo de las propiedades físicas de los recursos disponibles en Europa.

hueso elefante El descubrimiento fue estudiado minuciosamente.

Aunque la excavación original ocurrió en la década de 1990 en el sitio arqueológico de Boxgrove, solo el empleo de tecnologías modernas de escaneo 3D permitió identificar la verdadera naturaleza del objeto. Hasta este hallazgo, la mayoría de las herramientas similares encontradas en territorio europeo databan de períodos mucho más recientes, cercanos a los 43.000 años de antigüedad. Por ello, este objeto de medio millón de años adelanta significativamente el registro de innovación tecnológica en el continente.

La presencia de este tipo de tecnología sugiere que los ancestros humanos realizaban procesos de pensamiento abstracto. No solo identificaron la utilidad del material, sino que transportaron y conservaron la herramienta a lo largo del tiempo. El sitio de Boxgrove continúa aportando datos valiosos sobre la supervivencia y el ingenio de estos grupos ante un entorno desafiante, consolidando la importancia de este hallazgo para la historia de la evolución humana.