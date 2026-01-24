La detención de un hombre de 35 años luego del robo de una bicicleta en una casa de Dorrego, Guaymallén, terminó en un allanamiento en Godoy Cruz en el que la Policía recuperó 11 bicicletas, además de 60 cubiertas de vehículos y un auto denunciado como robado. Ahora la Justicia busca a los dueños de las bicicletas para devolverlas.
Tras el hallazgo de 11 bicicletas robadas, la Justicia busca a sus dueños para devolverlas
Las bicicletas fueron recuperadas en un allanamiento en Godoy Cruz, luego del robo de una de ellas en una casa de Dorrego, Guaymallén
El procedimiento ocurrió el miércoles y estuvo a cargo de la Unidad Investigativa de Guaymallén y de Investigaciones de la Policía, quienes realizaron el allanamiento en una casa de calle Renato Della Santa, de Godoy Cruz.
Los pesquisas llegaron a ese lugar luego del robo cometido por un hombre de 35 años, quien forzó el portón de una casa de Dorrego, en Guaymallén, y se llevó una bicicleta.
Los que el delincuente desconocía era que este rodado tenía rastreo satelital, y de esa manera llegaron al lugar de acopio de elementos robados posiblemente para su posterior reventa, según indicó el Ministerio de Seguridad. El dueño del lugar quedó detenido.
Buscan a los dueños de bicicletas robadas
Luego de terminado el procedimiento, los investigadores determinaron que las bicicletas halladas son producto de diferentes robos, de las cuales varias se venden por redes sociales.
Ahora, el Ministerio Público Fiscal autorizó a que quien reconozca alguno de estos rodados como suyo y que había sido robado, se comunique al 4219773 de la Unidad Investigativa de Guaymallén.
Estas son las bicicletas robadas cuyos dueños son buscados por la Justicia:
El objetivo es realizar todos los trámites correspondientes para asegurarse que sean los verdaderos propietarios de la bicicleta y devolverlas a quien corresponda.