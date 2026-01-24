Tras el hallazgo de 11 bicicletas robadas, la Justicia busca a sus dueños para devolverlas

Los que el delincuente desconocía era que este rodado tenía rastreo satelital, y de esa manera llegaron al lugar de acopio de elementos robados posiblemente para su posterior reventa, según indicó el Ministerio de Seguridad. El dueño del lugar quedó detenido.

Buscan a los dueños de bicicletas robadas

Luego de terminado el procedimiento, los investigadores determinaron que las bicicletas halladas son producto de diferentes robos, de las cuales varias se venden por redes sociales.

Ahora, el Ministerio Público Fiscal autorizó a que quien reconozca alguno de estos rodados como suyo y que había sido robado, se comunique al 4219773 de la Unidad Investigativa de Guaymallén.

Estas son las bicicletas robadas cuyos dueños son buscados por la Justicia:

bicicletas robo devolución 2 Foto: Ministerio de Seguridad

bicicletas robo devolución 3 Foto: Ministerio de Seguridad

bicicletas robo devolución 4 Foto: Ministerio de Seguridad

bicicletas robo devolución 5 Foto: Ministerio de Seguridad

bicicletas robo devolución 6 Foto: Ministerio de Seguridad

bicicletas robo devolución 7 Foto: Ministerio de Seguridad

bicicletas robo devolución 8 Foto: Ministerio de Seguridad

bicicletas robo devolución 9 Foto: Ministerio de Seguridad

bicicletas robo devolución 10 Foto: Ministerio de Seguridad

bicicletas robo devolución 11 Foto: Ministerio de Seguridad

bicicletas robo devolución 12 Foto: Ministerio de Seguridad

El objetivo es realizar todos los trámites correspondientes para asegurarse que sean los verdaderos propietarios de la bicicleta y devolverlas a quien corresponda.