Cuti Romero salvó al Tottenham con un tremendo gol y sigue encendido

El Cuti Romero anda derecho. El defensor de la Selección argentina marcó este sábado en el empate agónico 2 a 2 del Tottenham con Burnley, de visitante, por la fecha 23 de la Premier League.
Tottenham, que no está pasando su mejor momento, ya que está en los últimos puestos de la Premier League y eliminado de ambas copas locales en el fútbol inglés, fue salvado por el defensor goleador.
El empate tampoco le sirve a un Tottenham que está en el puesto 13 de la Premier League, aunque por lo menos rescató un empate contra el Burnley, que sigue penúltimo y en puestos de descenso.
El Tottenham caía en su visita a Turf Moor ante el modesto Burnley y en el final Cuti Romero anotó el empate con un cabezazo. El cordobés venció a un Dubravka que, hasta ese momento, había sido la figura del partido para los Clarets.
Cuti Romero, que marcó su sexto gol en la temporada, suma tres tantos en los últimos tres partidos, por lo que es el goleador de los Spurs en 2026.
El defensor argentino y capitán del club inglés había marcado entre semana en el triunfo ante Borussia Dortmund por Champions y el fin de semana pasado señaló otra conquista en la derrota contra West Ham.
Cuti Romero es el tercer máximo goleador del Tottenham en la temporada, ya que está detrás de Richarlison (8) y Micky van de Ven (7), que también convirtió este sábado.
Lo llamativo es que el neerlandés y el argentino son los marcadores centrales del equipo de Thomas Frank, lo que muestra una clara deficiencia en el apartado ofensivo.