Cuti Romero salvó al Tottenham con un tremendo gol y sigue encendido

Cuti Romero marcó un gol agónico para Tottenham

El Tottenham caía en su visita a Turf Moor ante el modesto Burnley y en el final Cuti Romero anotó el empate con un cabezazo. El cordobés venció a un Dubravka que, hasta ese momento, había sido la figura del partido para los Clarets.

Cuti Romero, que marcó su sexto gol en la temporada, suma tres tantos en los últimos tres partidos, por lo que es el goleador de los Spurs en 2026.

El defensor argentino y capitán del club inglés había marcado entre semana en el triunfo ante Borussia Dortmund por Champions y el fin de semana pasado señaló otra conquista en la derrota contra West Ham.

Cuti Romero es el tercer máximo goleador del Tottenham en la temporada, ya que está detrás de Richarlison (8) y Micky van de Ven (7), que también convirtió este sábado.

Lo llamativo es que el neerlandés y el argentino son los marcadores centrales del equipo de Thomas Frank, lo que muestra una clara deficiencia en el apartado ofensivo.