Netflix cuenta con un catálogo de series y películas cargado de opciones que cubren todos los gustos. Una serie lleva más de 10 años vigente dentro de la plataforma, con una de las historias más aclamadas por los suscriptores, que se compone de 16 capítulos en total y que, aunque parezca increíble, su relato se inspira en un hecho real: The OA.
Netflix y una serie que arrasa con 16 capítulos: se inspira en un caso real
La serie ha logrado enamorar a los suscriptores de Netflix, con una historia que es imposible encasillarla en un solo género
Las series y películas de producción estadounidense que pisan el catálogo de Netflix, no solo se convierten en éxitos mundiales de la plataforma, sino que se sostienen entre los relatos top durante mucho tiempo. Esta serie suma reproducciones desde el 2016, y su historia, que mezcla drama, misterio, ciencia ficción y elementos sobrenaturales, cuenta con una crítica de primer nivel.
La serie no está basada directamente en un hecho real, pero sí inspirada en uno de ellos, cuando el director conoció a una mujer que vivió una experiencia cercana a la muerte, la cual le dejó fuertes consecuencias sensitivas. La oferta no es una opción más del catálogo de Netflix, y es que está pensada en todos los aspectos, y es que, por ejemplo, los colores de las escenas, van dándote pistas de la historia.
Esta serie se compone de un total de 16 capítulos, distribuidos a lo largo de 2 temporadas, y recolectaron tantos millones de reproducciones que generaron uno de los públicos más leales de todos. Es por eso mismo que, cuando Netflix decidió cancelar inesperadamente este relato, los suscriptores llegaron a crear hashtags, realizar movilizaciones y hasta huelgas de comida, aunque la plataforma se sostuvo en su lugar.
Netflix decidió incorporar al catálogo de series y películas a esta serie en el 2016, y desde entonces se mantiene vigente como una de las opciones de culto más elegidas de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie The OA
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix de esta serie con 16 capítulos e inexplicablemente cancelada, The OA centra su historia en: "Estuvo desaparecida durante siete años. Ahora está de vuelta, con misteriosos poderes, y recluta a cinco extraños para una misión secreta".
Lo que los suscriptores de Netflix nunca entendieron, es que la producción de los capítulos de la serie, resultaban muy costosos.
Netflix: reparto de la serie The OA
- Brit Marling como Prairie Johnson
- Jason Isaacs como Dr. Hunter Aloysius "Hap" Percy
- Emory Cohen como Homer Roberts.
- Patrick Gibson como Steve Winchell.
- Phyllis Smith como Betty Broderick-Allen (BBA).
- Ian Alexander como Buck Vu.
- Brendan Meyer como Jesse.
- Brandon Perea como Alfonso "French" Sosa.
Dónde ver la serie The OA, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie The OA se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The OA se puede ver en Netflix.
- España: la serie The OA se puede ver en Netflix.