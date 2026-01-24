Netflix y una serie que arrasa con 16 capítulos: se inspira en un caso real

Esta serie se compone de un total de 16 capítulos, distribuidos a lo largo de 2 temporadas, y recolectaron tantos millones de reproducciones que generaron uno de los públicos más leales de todos. Es por eso mismo que, cuando Netflix decidió cancelar inesperadamente este relato, los suscriptores llegaron a crear hashtags, realizar movilizaciones y hasta huelgas de comida, aunque la plataforma se sostuvo en su lugar.

Netflix decidió incorporar al catálogo de series y películas a esta serie en el 2016, y desde entonces se mantiene vigente como una de las opciones de culto más elegidas de la plataforma.

Embed - The OA | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie The OA

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix de esta serie con 16 capítulos e inexplicablemente cancelada, The OA centra su historia en: "Estuvo desaparecida durante siete años. Ahora está de vuelta, con misteriosos poderes, y recluta a cinco extraños para una misión secreta".

Lo que los suscriptores de Netflix nunca entendieron, es que la producción de los capítulos de la serie, resultaban muy costosos.

the oa 1

Netflix: reparto de la serie The OA

Brit Marling como Prairie Johnson

Jason Isaacs como Dr. Hunter Aloysius "Hap" Percy

Emory Cohen como Homer Roberts.

Patrick Gibson como Steve Winchell.

Phyllis Smith como Betty Broderick-Allen (BBA).

Ian Alexander como Buck Vu.

Brendan Meyer como Jesse.

Brandon Perea como Alfonso "French" Sosa.

Dónde ver la serie The OA, según la zona geográfica