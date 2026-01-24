Acaba de llegar a Netflix Quantum of Solace (2008), una de las entregas más intensas de la saga de James Bond y una propuesta ideal dentro del catálogo de series y películas de la plataforma. Protagonizada por Daniel Craig, tiene una duración de 1 hora y 46 minutos y combina acción, aventura y suspenso, retomando de forma directa los hechos de Casino Royale con un 007 más oscuro y emocional.
Netflix sorprende con una de las películas más intensas de 2026: acaba de estrenar y ya da que hablar
Llegó a Netflix una historia de acción y espionaje, ideal para fans de James Bond. Ya arrasa dentro del catálogo de series y películas
Dirigida por Marc Forster y producida entre Reino Unido y Estados Unidos, la película se destaca por su ritmo vertiginoso y un tono más crudo que rompe con el estilo clásico del personaje. La historia de Netflix pone el foco en la venganza y en los conflictos internos del espía, consolidando una de las etapas más realistas y tensas de la franquicia.
Estrenada originalmente en 2008 y disponible en Netflix desde el 22 de enero de 2026, Quantum of Solace obtuvo dos nominaciones a los Premios BAFTA y ganó el Satellite Award a Mejor Canción Original por “Another Way to Die”, interpretada por Jack White. Una opción imperdible para los fanáticos del cine de acción y del universo James Bond.
Netflix: de qué trata la película Quantum of Solace
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Quantum of Solace versa: “Cuando sigue la pista de un traidor dentro del MI6, James Bond destapa una red criminal internacional que busca enriquecerse controlando los recursos naturales”.
Traicionado por Vesper, la mujer a la que amaba, 007 se plantea su nueva misión como algo personal. Durante su investigación, Bond y M interrogan a Mr. White, que les revela que la organización que chantajeó a Vesper es mucho más compleja y peligrosa de lo que imaginan.
El servicio de inteligencia forense vincula a un traidor del Mi6 con una cuenta bancaria en Haití, donde Bond conoce a la bella pero combativa Camille, una mujer que tiene sus propios motivos para vengarse.
Camille pone a Bond tras la pista de Dominic Greene, un despiadado hombre de negocios y miembro importante de la misteriosa organización. Bond averigua que el objetivo de Green es controlar uno de los recursos naturales cruciales del mundo; pero, para ello, tiene que derrocar al gobierno de un país sudamericano.
Netflix: tráiler de la película Quantum of Solace
Reparto de Quantum of Solace, película de Netflix
- Daniel Craig como James Bond
- Olga Kurylenko como Camille
- Mathieu Amalric como Dominic Greene
- Judi Dench como M
- Giancarlo Giannini como Mathis
- Gemma Arterton como Strawberry Fields
- Jeffrey Wright como Felix Leiter
- David Harbour como Gregg Beam
- Jesper Christensen como Mr. White
- Anatole Taubman como Elvis
Dónde ver la película Quantum of Solace, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Quantum of Solace se puede ver en Netflix y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película Quantum of Solace se puede ver en Netflix.
- España: la película Quantum of Solace se puede ver en Prime Video y Apple TV.