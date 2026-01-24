Netflix sorprende con una de las películas más intensas de 2026: acaba de estrenar y ya da que hablar

quantum of solace- película

Netflix: de qué trata la película Quantum of Solace

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Quantum of Solace versa: “Cuando sigue la pista de un traidor dentro del MI6, James Bond destapa una red criminal internacional que busca enriquecerse controlando los recursos naturales”.

Traicionado por Vesper, la mujer a la que amaba, 007 se plantea su nueva misión como algo personal. Durante su investigación, Bond y M interrogan a Mr. White, que les revela que la organización que chantajeó a Vesper es mucho más compleja y peligrosa de lo que imaginan.

quantum of solace- película (2)

El servicio de inteligencia forense vincula a un traidor del Mi6 con una cuenta bancaria en Haití, donde Bond conoce a la bella pero combativa Camille, una mujer que tiene sus propios motivos para vengarse.

Camille pone a Bond tras la pista de Dominic Greene, un despiadado hombre de negocios y miembro importante de la misteriosa organización. Bond averigua que el objetivo de Green es controlar uno de los recursos naturales cruciales del mundo; pero, para ello, tiene que derrocar al gobierno de un país sudamericano.

Netflix: tráiler de la película Quantum of Solace

Embed - Quantum Of Solace: Tráiler En Español HD 1080P

Reparto de Quantum of Solace, película de Netflix

Daniel Craig como James Bond

Olga Kurylenko como Camille

Mathieu Amalric como Dominic Greene

Judi Dench como M

Giancarlo Giannini como Mathis

Gemma Arterton como Strawberry Fields

Jeffrey Wright como Felix Leiter

David Harbour como Gregg Beam

Jesper Christensen como Mr. White

Anatole Taubman como Elvis

Dónde ver la película Quantum of Solace, según la zona geográfica