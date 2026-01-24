Inicio Series y películas Netflix
Netflix sorprende con una de las películas más intensas de 2026: acaba de estrenar y ya da que hablar

Llegó a Netflix una historia de acción y espionaje, ideal para fans de James Bond. Ya arrasa dentro del catálogo de series y películas

Por Antonella Prandina [email protected]
Daniel Craig es el protagonista de esta intensa película de Netflix.

Acaba de llegar a Netflix Quantum of Solace (2008), una de las entregas más intensas de la saga de James Bond y una propuesta ideal dentro del catálogo de series y películas de la plataforma. Protagonizada por Daniel Craig, tiene una duración de 1 hora y 46 minutos y combina acción, aventura y suspenso, retomando de forma directa los hechos de Casino Royale con un 007 más oscuro y emocional.

Dirigida por Marc Forster y producida entre Reino Unido y Estados Unidos, la película se destaca por su ritmo vertiginoso y un tono más crudo que rompe con el estilo clásico del personaje. La historia de Netflix pone el foco en la venganza y en los conflictos internos del espía, consolidando una de las etapas más realistas y tensas de la franquicia.

Estrenada originalmente en 2008 y disponible en Netflix desde el 22 de enero de 2026, Quantum of Solace obtuvo dos nominaciones a los Premios BAFTA y ganó el Satellite Award a Mejor Canción Original por “Another Way to Die”, interpretada por Jack White. Una opción imperdible para los fanáticos del cine de acción y del universo James Bond.

quantum of solace- película

Netflix: de qué trata la película Quantum of Solace

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Quantum of Solace versa: “Cuando sigue la pista de un traidor dentro del MI6, James Bond destapa una red criminal internacional que busca enriquecerse controlando los recursos naturales”.

Traicionado por Vesper, la mujer a la que amaba, 007 se plantea su nueva misión como algo personal. Durante su investigación, Bond y M interrogan a Mr. White, que les revela que la organización que chantajeó a Vesper es mucho más compleja y peligrosa de lo que imaginan.

quantum of solace- película (2)

El servicio de inteligencia forense vincula a un traidor del Mi6 con una cuenta bancaria en Haití, donde Bond conoce a la bella pero combativa Camille, una mujer que tiene sus propios motivos para vengarse.

Camille pone a Bond tras la pista de Dominic Greene, un despiadado hombre de negocios y miembro importante de la misteriosa organización. Bond averigua que el objetivo de Green es controlar uno de los recursos naturales cruciales del mundo; pero, para ello, tiene que derrocar al gobierno de un país sudamericano.

Netflix: tráiler de la película Quantum of Solace

Embed - Quantum Of Solace: Tráiler En Español HD 1080P

Reparto de Quantum of Solace, película de Netflix

  • Daniel Craig como James Bond
  • Olga Kurylenko como Camille
  • Mathieu Amalric como Dominic Greene
  • Judi Dench como M
  • Giancarlo Giannini como Mathis
  • Gemma Arterton como Strawberry Fields
  • Jeffrey Wright como Felix Leiter
  • David Harbour como Gregg Beam
  • Jesper Christensen como Mr. White
  • Anatole Taubman como Elvis

Dónde ver la película Quantum of Solace, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Quantum of Solace se puede ver en Netflix y Movistar TV.
  • Estados Unidos: la película Quantum of Solace se puede ver en Netflix.
  • España: la película Quantum of Solace se puede ver en Prime Video y Apple TV.

