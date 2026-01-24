Netflix: la película de acción más explosiva con Gerard Butler y Morgan Freeman que no da respiro

Agente bajo fuego está disponible en Netflix y se destaca en el catálogo de series y películas como una opción ideal para los fanáticos de la acción sin pausa. Estrenada en 2019 y dirigida por Ric Roman Waugh, está protagonizada por Gerard Butler y Morgan Freeman, junto a Nick Nolte, en una historia cargada de tensión, conspiraciones y violencia explícita.
Con una duración de 120 minutos, Agente bajo fuego es la secuela de Objetivo: La Casa Blanca (2013) y Objetivo: Londres (2016), y continúa siguiendo al agente del Servicio Secreto envuelto en una trama explosiva donde nada es lo que parece. La película combina acción, policial y thriller, con persecuciones, tiroteos y un ritmo constante que apunta al entretenimiento puro.
La crítica especializada tuvo valoraciones aceptables: Diario Clarín señaló que, “aunque trillada y reiterativa, la película tiene acción y elenco como para entretener”, mientras que Página 12 la definió como “heredera de las viejas películas de acción de los años 80”. Una propuesta directa y efectiva dentro de Netflix para quienes buscan adrenalina y grandes nombres del cine de acción.
Netflix: de qué trata la película Agente bajo fuego
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Agente bajo fuego versa: “El agente del Servicio Secreto Mike Banning se ve forzado a huir cuando lo incriminan por un ataque mortal al presidente”.
Tras haber sido incriminado por el intento de asesinato al Presidente de los Estados Unidos, el agente deberá evadir al Servicio Secreto de su país, del que formaba parte, y al FBI mientras trata de descubrir quién le ha tendido la trampa y capturar al verdadero asesino.
Netflix: tráiler de la película Agente bajo fuego
Reparto de Agente bajo fuego, película que está en Netflix
- Gerard Butler (Mike Banning)
- Morgan Freeman (Presidente Allan Trumbull)
- Nick Nolte (Clay Banning)
- Danny Huston (Wade Jennings)
- Lance Reddick (David Gentry)
- Jada Pinkett Smith (Helen Thompson)
- Piper Perabo (Leah Banning)
- Tim Blek Nelson (Vicepresidente Martin Kirby)
Dónde ver la película Agente bajo fuego según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Agente bajo fuego se puede ver en Netflix y Movistar TV.
- España: la película Agente bajo fuego se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Agente bajo fuego se puede ver en Netflix.