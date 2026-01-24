Netflix: la película de acción más explosiva con Gerard Butler y Morgan Freeman que no da respiro

Con una duración de 120 minutos, Agente bajo fuego es la secuela de Objetivo: La Casa Blanca (2013) y Objetivo: Londres (2016), y continúa siguiendo al agente del Servicio Secreto envuelto en una trama explosiva donde nada es lo que parece. La película combina acción, policial y thriller, con persecuciones, tiroteos y un ritmo constante que apunta al entretenimiento puro.

La crítica especializada tuvo valoraciones aceptables: Diario Clarín señaló que, “aunque trillada y reiterativa, la película tiene acción y elenco como para entretener”, mientras que Página 12 la definió como “heredera de las viejas películas de acción de los años 80”. Una propuesta directa y efectiva dentro de Netflix para quienes buscan adrenalina y grandes nombres del cine de acción.