Goles de Mastantuono y Cuti Romero en Champions: los resultados de una nueva fecha

Con marcada presencia argentina, este martes comenzó la séptima fecha de la UEFA Champions League. Franco Mastantuono y Cuti Romero, futbolistas de la Albiceleste, aportaron su cuota goleadora para los triunfos en condición de local de Real Madrid y Tottenham, respectivamente.
El exjugador de River fue titular en el Merengue, que goleó 6-1 a Mónaco en el estadio Santiago Bernabéu. El 30 anotó su nombre entre los goleadores al convertir el 3-0 parcial de su equipo, cuando el reloj marcaba apenas seis minutos del complemento. El resto de los goles fueron convertidos por Kylian Mbappé (2), Vinicius, Jude Bellingham y Kehrer (en contra).
De esta manera, con un gran derechazo tras una buena asistencia de Vinicius, el argentino comienza a ganarse nuevamente la confianza de los hinchas del Real Madrid, quienes habían abucheado al equipo el último fin de semana. Esta fue, nada más y nada menos, la primera conquista del zurdo en Champions.
Alvaro Arbeloa, el director técnico que ocupó el cargo tras la salida de Xabi Alonso, decidió sustituir a Mastantuono a los 26 minutos del segundo tiempo, ya con el partido 5-0 a favor del local. Tanto los hinchas como sus propios compañeros, reconocieron con aplausos su performance dentro del campo de juego.
Tras la victoria en casa, Real Madrid trepó al tercer lugar de la tabla de posiciones con 15 unidades y acaricia la clasificación a octavos de final. Mónaco, por su parte, con 9 puntos se ubica en la 20ª colocación, ocupando puestos de Playoffs.
Cuti Romero, por su parte, abrió el marcador en la victoria 2-0 de Tottenham ante Borussia Dortmun en Inglaterra. El campeón del mundo se apareció en el corazón del área tras una asistencia de Wilson Odobert.
El cordobés, como si fuese un centrodelantero de toda la vida, se plantó cerca del punto penal y, de derecha, desató la locura de los Spurs ante el elenco alemán. El segundo gol, cerca del entretiempo, llegó de la mano de Dominic Solanke.