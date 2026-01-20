Goles de Mastantuono y Cuti Romero en Champions: los resultados de una nueva fecha

Franco Mastantuono Franco Mastantuono anotó su primer gol en Champions League.

Alvaro Arbeloa, el director técnico que ocupó el cargo tras la salida de Xabi Alonso, decidió sustituir a Mastantuono a los 26 minutos del segundo tiempo, ya con el partido 5-0 a favor del local. Tanto los hinchas como sus propios compañeros, reconocieron con aplausos su performance dentro del campo de juego.

Tras la victoria en casa, Real Madrid trepó al tercer lugar de la tabla de posiciones con 15 unidades y acaricia la clasificación a octavos de final. Mónaco, por su parte, con 9 puntos se ubica en la 20ª colocación, ocupando puestos de Playoffs.

¡¡PRIMER GOL DE MASTANTUONO EN CHAMPIONS!! GRAN JUGADA Y ASISTENCIA DE VINI Y DERECHAZO DE PRIMERA DEL ARGENTINO PARA EL 3-0 DEL REAL MADRID VS. MONACO.





Cuti Romero, por su parte, abrió el marcador en la victoria 2-0 de Tottenham ante Borussia Dortmun en Inglaterra. El campeón del mundo se apareció en el corazón del área tras una asistencia de Wilson Odobert.

El cordobés, como si fuese un centrodelantero de toda la vida, se plantó cerca del punto penal y, de derecha, desató la locura de los Spurs ante el elenco alemán. El segundo gol, cerca del entretiempo, llegó de la mano de Dominic Solanke.

"EL GOL DE CUTI ROMERO AH AH AH..." El defensor argentino puso el 1-0 de Tottenham contra Borussia Dortmund en la #CHAMPIONSxESPN.





Los resultados de la fecha de Champions League