Ni Central, ni Racing: el club de Primera al que Emiliano Vecchio se ofreció a jugar gratis

Emiliano Vecchio, quien fue presentado hace tres semanas en Unión Española de Chile, se ofreció para jugar gratis en un club de la Liga Profesional

Fabián Salamone
Fabián Salamone
Emiliano Vecchio expresó su deseo de jugar gratis en club de Primera.

El mercado de pases del fútbol argentino acaba de soltar una verdadera bomba. Emiliano Vecchio, mediocampista de 37 años, sorprendió a propios y extraños al declarar públicamente su deseo de volver al país, pero con una condición inédita: no cobrar sueldo.

Tras ser presentado en su tercer ciclo en Unión Española de Chile, el volante rompió el silencio y reveló el próximo paso que desea dar. Pese a sus raíces en Rosario Central y su paso por Racing, tiene un solo objetivo en mente: vestir la camiseta de San Lorenzo.

Emiliano Vecchio

"Es mi sueño": El desesperado pedido de Emiliano Vecchio a Damián Ayude

En declaraciones al medio partidario Mundo Azulgrana, Vecchio fue contundente sobre sus intenciones. El jugador desea jugar en el Nuevo Gasómetro y está dispuesto a todo para lograrlo:

Para comenzar, el futbolista de último paso por Defensores de Belgrano, club que milita en la Primera Nacional, manifestó: "Quiero jugar gratis en San Lorenzo. No quiero plata, yo quiero jugar en el Gasómetro".

Consciente de las dudas sobre su estado físico, le hizo un desafío directo al director técnico del Azulgrana: "Quiero que me vea un mes Damián Ayude y si él cree que no estoy apto, me voy solo".

Escándalo en Chile: ¿Por qué podría irse de Unión Española?

La propuesta de Vecchio llega en medio de un clima tenso en el país trasandino. Aunque fue presentado hace solo tres semanas la relación con el club chileno, que hoy milita en la Segunda División, está rota.

Tanto el futbolista como su pareja denunciaron "abandono de persona" e incumplimientos en el contrato, como la entrega de un vehículo y la vivienda. En contra punto, el DT del equipo tuvo otra postura.

El director técnico de Unión Española, Gonzalo Villagra, lo marginó de los últimos amistosos. Al ser consultado sobre el motivo de su decisión, aseguró que Vecchio: "Desde mi punto de vista, no está en condiciones de ser citado. Se ha tenido que ausentar de algunos entrenamientos por diversos motivos".

