Ni Central, ni Racing: el club de Primera al que Emiliano Vecchio se ofreció a jugar gratis

Para comenzar, el futbolista de último paso por Defensores de Belgrano, club que milita en la Primera Nacional, manifestó: "Quiero jugar gratis en San Lorenzo. No quiero plata, yo quiero jugar en el Gasómetro".

Consciente de las dudas sobre su estado físico, le hizo un desafío directo al director técnico del Azulgrana: "Quiero que me vea un mes Damián Ayude y si él cree que no estoy apto, me voy solo".

"Yo quiero jugar en el gasometro. No me importa nada", le afirmó Vecchio a Mundo Azulgrana,



“Yo quiero jugar en el gasometro. No me importa nada”, le afirmó Vecchio a Mundo Azulgrana,



"Quiero que me vea un mes Damián Ayude y si él cree que no estoy apto me voy solo. No quiero plata solo me interesa jugar en San…

Escándalo en Chile: ¿Por qué podría irse de Unión Española?

La propuesta de Vecchio llega en medio de un clima tenso en el país trasandino. Aunque fue presentado hace solo tres semanas la relación con el club chileno, que hoy milita en la Segunda División, está rota.

Tanto el futbolista como su pareja denunciaron "abandono de persona" e incumplimientos en el contrato, como la entrega de un vehículo y la vivienda. En contra punto, el DT del equipo tuvo otra postura.

El DT Hispano se refiere a la ausencia de Emiliano #Vecchio en los partidos amistosos que ha disputado Unión Española en esta pretemporada

El director técnico de Unión Española, Gonzalo Villagra, lo marginó de los últimos amistosos. Al ser consultado sobre el motivo de su decisión, aseguró que Vecchio: "Desde mi punto de vista, no está en condiciones de ser citado. Se ha tenido que ausentar de algunos entrenamientos por diversos motivos".