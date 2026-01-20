Lisandro Martínez recibió el respaldo de una leyenda en el duelo contra dos ídolos del United: "Él sabe ganar"

En el último fin de semana se enfrentaron elManchester United y el Manchester City por la fecha 22 de la Premier League y en la previa del encuentro dos ídolos del conjunto rojo se mofaron de la estatura y performance de Lisandro Martínez, defensor central Los Diablos, haciendo hincapié en que Erling Haaland iba a humillarlo.
Sus comentarios estuvieron muy lejos de la realidad porque el defensor argentino se volvió a convertir en héroe y contuvo durante todo el partido al delantero noruego de 1.95 metros, quien poco pudo hacer en la victoria del United sobre el City.
Dos leyendas del Manchester United apuntaron contra Lisandro Martínez
Paul Scholes y Nicky Butt fueron parte de la famosa Class of ’92, la camada de jugadores que dominaron Inglaterra y Europa bajo las órdenes de Sir Alex Ferguson defendiendo los colores del Manchester United. En la previa del clásico entre el conjunto rojo y el Manchester City ambos jugadores criticaron al defensor argentino con palabras despectivas.
En el podcast The Good, The Bad and The Football (El Bueno, El Malo y El Fútbol) apuntaron directamente contra el defensor argentino cuando Nicky Butt expresó: "Lo levantaría y lo correría como un papá con un chico".
Mientras que Paul Scholes fue todavía más duro al afirmar que Haaland "marcaría y luego lo lanzaría a la red". Los comentarios, en tono burlón, no tardaron en viralizarse y generar repercusión.
Lisandro Martínez, después del partido que lo tuvo como figura, respondió con firmeza los dichos de las leyendas del Manchester United y se manifestó en las redes sociales diciendo que no le afectan las críticas mediáticas y desafió a los exjugadores a decirle lo mismo cara a cara, incluso "en su casa o donde sea", si realmente lo sienten así.
El zaguero sostuvo que respeta a quienes quieren ayudar al club, pero remarcó que muchas opiniones cambian cuando no hay micrófonos de por medio. Además, aseguró que esos comentarios no le generan motivación extra y que su foco está puesto exclusivamente en rendir al máximo, ayudar al equipo y defender al Manchester United hasta el último día.
Sin embargo, para bajarle la espuma a la situación, nuevamente los ex jugadores hablaron en el espacio de streaming y aclararon: "Somos un podcast, hablamos como tres muchachos en un pub. Fue un comentario irónico". Y, de paso, lo mandaron a "madurar".
Otra leyenda del Manchester United salió a bancar a Lisandro Martínez
Fue así que el ex jugador del Manchester United, Rio Ferdinand, quien fue en un momento el defensor más caro del mundo y de la historia, se manifestó al conflicto haciendo referencia a que ha traspasado ciertos límites: "Esta semana creo que se han dicho cosas que probablemente han pasado la línea, volviéndose personales".
"He hablado con él varias veces, en línea y en persona, y es alguien que solo quiere hacerlo bien, ganar y recuperar los estándares de Manchester United. Tiene derecho, si algo lo irrita, a manifestarlo. Y lo hizo. Pero el sentido de sus palabras necesita un contexto: no propone una pelea, solo solicita tener una charla directa si alguien tiene un problema".
"Estamos hablando de un campeón del mundo; él sabe cómo ganar. Hablé con él después del partido y fue rápido y claro: ahora tenemos un nivel y necesitamos impulso", concluyó la leyenda Rio Ferdinand.