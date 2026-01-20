Lisandro Martínez recibió el respaldo de una leyenda en el duelo contra dos ídolos del United: "Él sabe ganar"

En el podcast The Good, The Bad and The Football (El Bueno, El Malo y El Fútbol) apuntaron directamente contra el defensor argentino cuando Nicky Butt expresó: "Lo levantaría y lo correría como un papá con un chico".

Mientras que Paul Scholes fue todavía más duro al afirmar que Haaland "marcaría y luego lo lanzaría a la red". Los comentarios, en tono burlón, no tardaron en viralizarse y generar repercusión.

Lisandro Martínez, después del partido que lo tuvo como figura, respondió con firmeza los dichos de las leyendas del Manchester United y se manifestó en las redes sociales diciendo que no le afectan las críticas mediáticas y desafió a los exjugadores a decirle lo mismo cara a cara, incluso "en su casa o donde sea", si realmente lo sienten así.

Erling Haaland - Lisandro Martínez Lisandro Martínez anuló completamente a Haaland.

El zaguero sostuvo que respeta a quienes quieren ayudar al club, pero remarcó que muchas opiniones cambian cuando no hay micrófonos de por medio. Además, aseguró que esos comentarios no le generan motivación extra y que su foco está puesto exclusivamente en rendir al máximo, ayudar al equipo y defender al Manchester United hasta el último día.

Sin embargo, para bajarle la espuma a la situación, nuevamente los ex jugadores hablaron en el espacio de streaming y aclararon: "Somos un podcast, hablamos como tres muchachos en un pub. Fue un comentario irónico". Y, de paso, lo mandaron a "madurar".

Otra leyenda del Manchester United salió a bancar a Lisandro Martínez

Fue así que el ex jugador del Manchester United, Rio Ferdinand, quien fue en un momento el defensor más caro del mundo y de la historia, se manifestó al conflicto haciendo referencia a que ha traspasado ciertos límites: "Esta semana creo que se han dicho cosas que probablemente han pasado la línea, volviéndose personales".

Rio Ferdinand Rio Ferdinand respaldó a Lisandro Martínez.

"He hablado con él varias veces, en línea y en persona, y es alguien que solo quiere hacerlo bien, ganar y recuperar los estándares de Manchester United. Tiene derecho, si algo lo irrita, a manifestarlo. Y lo hizo. Pero el sentido de sus palabras necesita un contexto: no propone una pelea, solo solicita tener una charla directa si alguien tiene un problema".

"Estamos hablando de un campeón del mundo; él sabe cómo ganar. Hablé con él después del partido y fue rápido y claro: ahora tenemos un nivel y necesitamos impulso", concluyó la leyenda Rio Ferdinand.