El técnico de Senegal recibió una dura sanción tras la final de la Copa África: puede perderse el Mundial

Por otro lado, los alcanza pelotas y suplentes marroquíes hostigaron todo el partido al arquero Mendy ya que le querían sacar la toalla para que no se pudiera secar las manos bajo la copiosa lluvia.

Fue el arquero suplente de Senegal, Yehvan Diouf, quien tuvo que defender con uñas y dientes la toalla de su compañero mientras era permanentemente atacado por los representantes de Marruecos en una imagen que dio la vuelta al mundo.

Lo sorprendente es que en ningún momento los árbitros del partido advirtieron la situación que podía culminar con la expulsión de los alcanza pelotas, además del pedido a los jugadores profesionales que se retiraran de una zona prohibida.

La Federación Marroquí emitió un comunicado sobre la final de la Copa África en el que acusó el accionar de los senegaleses, al considerar que "afectó en gran medida al desarrollo normal del partido y al rendimiento de los jugadores", lo que promete sumar nuevos capítulos de polémica a un encuentro que, de por sí, ya fue escandaloso.

Senegal celebró después de la barbarie.

El entrenador de Senegal pidió disculpas, pero con críticas

La respuesta de la CAF no se dejó esperar y decidió sancionar a Pape Thiaw, más allá que el entrenador pidió disculpas: "No nos pusimos de acuerdo, eso es todo. Tras reflexionar, no me gustó nada tener que pedirle a mis jugadores que salieran. Pido disculpas por el bien del fútbol".

"Nos preguntábamos si ese penal se habría cobrado en otras circunstancias. Aceptamos los errores del árbitro, puede pasar. No deberíamos haberlo hecho, pero ya está hecho. Pedimos disculpas", continuó el DT.

"Lo que pasó a nuestra llegada es anormal. Nos dejaron en medio de una multitud hostil al bajar del tren, mis jugadores estuvieron en peligro. Si Marruecos quiere organizar grandes eventos como el Mundial, esto no puede pasar", concluyó en un pedido de disculpas, pero con críticas.

El técnico de Senegal recibió una dura sanción tras la final de la Copa África

El presidente de la FIFA se refirió a la conducta de Senegal en la final y expresó: "Las escenas desagradables presenciadas (el domingo) deben ser condenadas y nunca repetidas". Y agregó, tajante: "Espero que los cuerpos disciplinarios pertinentes de la CAF (la Confederación Africana de Fútbol) tomen las medidas apropiadas".

Peligra la presencia del entrenador de Senegal en el próximo Mundial.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidió suspender de manera provisoria a Pape Thiaw, tras acusarlo de incitar a sus jugadores a abandonar el campo, una infracción grave según los reglamentos internacionales. Por el momento no podrá dirigir los amistosos previos al Mundial y, si la sanción es ratificada podría perderse la cita máxima.

En el Mundial 2026 Senegal compartirá grupo con Francia, Noruega y el ganador del Repechaje que enfrentará a Bolivia cono Surinam en la semifinal y al ganador de esa llave con Irak.

En el equipo africano hay una gran preocupación porque si la sanción es ratificada y resulta severa, su presencia en el Mundial no estaría asegurada. Por el momento, tiene prohibido dirigir los amistosos previos al torneo, incluido el partido ante Estados Unidos.