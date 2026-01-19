Inicio Ovación Fútbol Copa África
La derrota en la final de la Copa Africana de Naciones derivó en una decisión drástica de Marruecos

En un partido para el infarto Senegal resultó campeón de la Copa Africana de Naciones, no sin antes protagonizar una gran polémica

Senegal celebra haberse consagrado en la Copa de África.

La selección de Senegal logró vencer a Marruecos y se consagró en la Copa Africana de Naciones en un partido que no estuvo ajeno a las polémicas. Es que cuando el partido se terminaba el árbitro Jean Jacques Ngambo le anuló un gol al conjunto que luego saldría campeón y luego sancionó un penal en su contra, desatando la locura.

El técnico del conjunto senegalés Pape Thiaw retiró a los jugadores del campo de juego, pero fue el capitán Sadio Mané quien le solicitó que volvieran después de 15 minutos de ausencia.

Sadio Mané
Sadio Man&eacute; fue una de las figuras de la Copa Africana de Naciones.

Finalmente Brahim Díaz, compañero de Franco Mastantuono en el Real Madrid, picó la pelota que terminó en las manos de Edouard Mendy. Ahora, con la derrota consumada, la Federación Marroquí tomo una tajante decisión.

Brahim Díaz
Brahim D&iacute;az pas&oacute; de tocar el cielo con las manos a descender al infierno en la Copa de &Aacute;frica.

La derrota en la final de la Copa Africana de Naciones derivó en una decisión drástica de Marruecos

El bochornoso final de la Copa de África no dejó conformes a la Federación Marroquí, más allá que tuvieron la oportunidad de ganar el partido gracias al penal sancionado, pero que el delantero del Real Madrid prefirió picar en vez de asegurar su disparo.

Fue por eso que, en las últimas horas, decidieron tomar cartas en el asunto y manifestaron su indignación por la decisión adoptada por los senegaleses, al considerar que habían sido perjudicados por el árbitro, motivo por el cual se retiraron al túnel durante unos 15 minutos.

En el comunicado adelantaron que recurrirán a los procedimientos legales ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y frente a la FIFA para pronunciarse sobre el polémico actuar de la selección de Senegal ya que entienden que los acontecimientos posteriores a la sanción del penal afectaron al "desarrollo normal del partido".

El comunicado de la Federación Marroquí sobre la final de la Copa África

Quienes están a cargo del fútbol de Marruecos decidieron no quedarse con los brazos cruzados, aunque es difícil que vuelva a disputarse la final de la copa continental: "La Real Federación Marroquí de Fútbol anuncia que recurrirá a los procedimientos legales ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para pronunciarse sobre la retirada de la selección senegalesa del campo de juego durante el partido final contra la selección marroquí".

"Esto incluye los sucesos que acompañaron dicha retirada tras decretar el árbitro un penalti (considerado válido por unanimidad de los especialistas), lo cual afectó en gran medida al desarrollo normal del partido y al rendimiento de los jugadores", continúa el comunicado.

"Por otra parte, la Real Federación Marroquí de Fútbol extiende su profundo agradecimiento a toda la afición marroquí, que se mantuvo fiel al equipo nacional con su asistencia masiva y su apoyo ejemplar en todos los encuentros de la selección y en el resto de los partidos. Asimismo, agradece a todos los que contribuyeron al éxito de este campeonato continental", concluyó con un mensaje de apoyo a los hinchas que ya se prepraran para ser protagonistas del Mundial 2026.

