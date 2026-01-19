Brahim Díaz Brahim Díaz pasó de tocar el cielo con las manos a descender al infierno en la Copa de África.

La derrota en la final de la Copa Africana de Naciones derivó en una decisión drástica de Marruecos

El bochornoso final de la Copa de África no dejó conformes a la Federación Marroquí, más allá que tuvieron la oportunidad de ganar el partido gracias al penal sancionado, pero que el delantero del Real Madrid prefirió picar en vez de asegurar su disparo.

Una final jugada en Marruecos, entre Marruecos y senegal.

-Le anulan un gol legal a Senegal en el 91

-En el 94 penalti dudoso para Marruecos

-Senegal abandona el campo

-Vuelven y Brahim falla en penalti

-En la prórroga marca Senegal

DOÑA COPA AFRICA, REFUGIO DE LA CORRUPCIÓN. pic.twitter.com/DWU2lJ0AlT — Atleti o plomo (@Atleti_o_Kaos) January 18, 2026

Fue por eso que, en las últimas horas, decidieron tomar cartas en el asunto y manifestaron su indignación por la decisión adoptada por los senegaleses, al considerar que habían sido perjudicados por el árbitro, motivo por el cual se retiraron al túnel durante unos 15 minutos.

Senegal ganó más que la Copa Africana : se quedó con uno de los momentos de la década en año de Mundial. Sadio Mané, protagonista absoluto. En Marruecos y contra Marruecos. Les habían anulado un gol y cobrado un penal en contra. El resto es historia.pic.twitter.com/tSd7RpuVFw — VSports Team (@VSportsTM) January 19, 2026

En el comunicado adelantaron que recurrirán a los procedimientos legales ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y frente a la FIFA para pronunciarse sobre el polémico actuar de la selección de Senegal ya que entienden que los acontecimientos posteriores a la sanción del penal afectaron al "desarrollo normal del partido".

"Senegal"



Porque le rompió bien el orto por 1-0 a Marruecos y se consagró campeón de la Copa Africana de Naciones. Ni robando les pudieron ganar, la pechearon con un penal y encima ante su gente, lo llora Lamine Yamal, alta putita los marroquíes.

pic.twitter.com/otuRrXNmDN — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) January 18, 2026

El comunicado de la Federación Marroquí sobre la final de la Copa África

Quienes están a cargo del fútbol de Marruecos decidieron no quedarse con los brazos cruzados, aunque es difícil que vuelva a disputarse la final de la copa continental: "La Real Federación Marroquí de Fútbol anuncia que recurrirá a los procedimientos legales ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para pronunciarse sobre la retirada de la selección senegalesa del campo de juego durante el partido final contra la selección marroquí".

"Esto incluye los sucesos que acompañaron dicha retirada tras decretar el árbitro un penalti (considerado válido por unanimidad de los especialistas), lo cual afectó en gran medida al desarrollo normal del partido y al rendimiento de los jugadores", continúa el comunicado.

"Por otra parte, la Real Federación Marroquí de Fútbol extiende su profundo agradecimiento a toda la afición marroquí, que se mantuvo fiel al equipo nacional con su asistencia masiva y su apoyo ejemplar en todos los encuentros de la selección y en el resto de los partidos. Asimismo, agradece a todos los que contribuyeron al éxito de este campeonato continental", concluyó con un mensaje de apoyo a los hinchas que ya se prepraran para ser protagonistas del Mundial 2026.