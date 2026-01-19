Mundial 2026: confirmaron que la TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección Argentina

A defender el título en el Mundial 2026

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio con 48 selecciones participantes, por primera vez. La Selección argentina, que irá a defender el título de campeón obtenido en Qatar el 18 de diciembre de 2022, iniciará su camino el martes 16 de junio a las 22 enfrentando a Argelia en el Kansas City Stadium.

Messi-campeon-del-mundo-Qatar-2022.jpg Lionel Messi y la Copa del Mundo, una postal eterna.

Luego, en el segundo partido, el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará ante Austria el lunes 22 de junio a las 14 en el Dallas Stadium, mismo estadio donde se medirá frente a Jordania el sábado 27 de junio a las 23.

La albiceleste buscará clasificar a 16avos de final, instancia que debutará en la Copa del Mundo. Todo indica que será el último Mundial de Lionel Messi con la camiseta de la Selección.