Mundial 2026: confirmaron que la TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección Argentina

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, anunció este lunes que los partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, serán transmitidos por la TV Pública y también por Radio Nacional, garantizando la emisión de todos los partidos del campeón del mundo, que irá en defensa del título en una renovada Copa del Mundo con 48 selecciones.
“La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina durante la Copa del Mundo 2026”, aseguró en un mensaje que difundió en la red social X.
En tanto, luego de la polémica que se instaló el año pasado por los costos de las transmisiones, Adorni añadió: “Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos”. Resta conocerse el detalle de ese acuerdo comercial.
A defender el título en el Mundial 2026
El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio con 48 selecciones participantes, por primera vez. La Selección argentina, que irá a defender el título de campeón obtenido en Qatar el 18 de diciembre de 2022, iniciará su camino el martes 16 de junio a las 22 enfrentando a Argelia en el Kansas City Stadium.
Luego, en el segundo partido, el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará ante Austria el lunes 22 de junio a las 14 en el Dallas Stadium, mismo estadio donde se medirá frente a Jordania el sábado 27 de junio a las 23.
La albiceleste buscará clasificar a 16avos de final, instancia que debutará en la Copa del Mundo. Todo indica que será el último Mundial de Lionel Messi con la camiseta de la Selección.