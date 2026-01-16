Antonela Roccuzzo causó furor en redes durante sus vacaciones con Lionel Messi

Antes las redes del astro argentino eran manejadas por él mismo y regalaba momentos irisorios ya que se mostraba de manera desestructurada. Sin embargo, luego comenzó a tener a un community manager que comenzó a filtrar sus comentarios con un criterio más acertado en cuanto a las fotografías.

Antonela Roccuzzo también recibe asistencia, por lo que las fotos compartidas son muy cuidadas y con un alto perfil empresarial. No obstante, su último posteo despertó suspiros ya que se la puede ver en plena vacaciones con un conjunto rosado y en los brazos del gran capitán.

Antonela Roccuzzo causó furor en redes durante sus vacaciones con Lionel

Ambos se encuentran en Rosario, la ciudad que los vio nacer y crecer y a la que, al menos una vez al año, regresan. La empresaria publicó tres fotos en su Instagram y una más en las historias donde deja entrever que los grandes esfuerzos que realiza en cuando a entrenamiento dan permanentemente frutos.

Posteo de Antonela Roccuzo Antonela Roccuzzo y un cariño mensaje para Lionel Messi.

Las fotos están acompañadas con un mensaje corto y contundente: un emoji de un corazón rosado, mismo color que la bikini que eligió para disfrutar de la pileta en el pesado calor rosarino.

Antonela Roccuzzo Las fotos de Antonela Roccuzzo encendieron las redes sociales.

Anto Roccuzzo y Lio Messi están en Rosario desde el 17 de diciembre de 2025 y se espera que viajen a Estados Unidos en los próximos días.

Antonela Roccuzzo Antonela Roccuzzo además del abrazo con Messi mostró su figura trabajada; atrás el arco.

Además, la rosarina completó la publicación con una fotografía frente al espejo que acompañó con tres emojis de soles, sorprendiendo a sus casi 40 millones de seguidores.

Antonela Roccuzzo Antonela Roccuzzo encendió, aún más, el verano.

Lionel Messi piensa en el Mundial luego de las vacaciones con Antonela Roccuzzo

Ahora el astro argentino, más allá de los compromisos con el Inter Miami, dos citas muy importantes: el viernes 27 de marzo de 2026 se jugará la Finalíssima frente a la selección de España en el Estadio Lusail Stadium en Qatar, terreno de juego donde el conjunto nacional ganó la copa del mundo. El encuentro está programado para las 15.

Y, luego, el 11 de junio comenzará el Mundial 2026 donde la Selección argentina buscará ganar la cuarta Copa del Mundo y Lionel Messi tendrá la responsabilidad de volver a cargar con la cinta de capitán.