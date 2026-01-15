La Selección argentina lanzó su nueva colección retro que tiene como figura a Messi: precios y cómo comprar

El término Bringback elegido para denominar a la colección hace referencia a "traer de vuelta", "recordar" o "evocar" un sentimiento o momento del pasado.

Camiseta Selección argentina 2006 La camiseta de la Selección argentina de 2006 ya salió a la venta.

Además, agregaron como parte de la colección dos camperas y un pantalón que respeta los detalles originales del diseño. Y aunque Argentina ya tiene tres copas del mundo en su haber, el escudo de la AFA tendrá dos estrellas.

Desde la empresa alemana garantizaron que los materiales utilizados serán los mismos que se usaron en 2006, con el objetivo de brindar una experiencia completa y se pueden conseguir en la página oficial de Adidas.

Los precios de la camiseta retro de la Selección argentina

Camiseta sin número: 159.999 pesos.

Camiseta con la 19 de Messi : 179.999 pesos.

: 179.999 pesos. Camperas: 199.999 pesos.

Pantalón: 149.000 pesos.

Así le fue a la Selección argentina en el Mundial de 2006

El conjunto nacional estaba siendo comandado por José Pekerman y superó la etapa de grupos de manera invicta. La Selección argentina fue parte del grupo C, instancia que compartió con Costa de Marfil, Serbia y Montenegro y Países Bajos.

En el debut venció al conjunto africano por 2 a 1 (goles de Hernán Crespo y Javier Saviola), a los serbios los golearon por 6 a 0 (Hernán Crespo y Carlos Tevez marcaron en dos oportunidades, el resto de los goles fueron de Maxi Rodríguez y Lionel Messi, quien tuvo su debut mundialista) y en el tercer partido frente al conjunto naranja empataron sin goles.

En octavos de final la Selección argentina se enfrentó a México y se impuso por 2 a 1 con el golazo de Maxi Rodríguez en tiempo extra que fue catalogado como uno de los más lindos de la historia de los mundiales (el primero fue obra de Hernán Crespo).

Embed - Maxi Rodriguez golazo contra Mexico

En cuartos de final el combinado nacional quedó eliminado tras empatar 1 a 1 con Alemania (gol de Roberto Ayala) y caer en los penales por 4 a 2.