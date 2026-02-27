Godoy Cruz tendrá un partido muy importante frente a Deportivo Madryn en el Gambarte

Mariano Toedtli, el entrenador tombino, no le encuentra la vuelta al funcionamiento del equipo. Tras el partido con Deportivo Morón le dijo a Ascenso x3: "Estuvimos muy flojos en los duelos, perdimos muchas pelotas divididas. No fuimos capaces de imponernos, ese fue el principal problema que tuvimos".

“Esto nos viene pasando en los tres partidos que disputamos. Es parte del proceso que tenemos que pasar y esperemos que sea lo más corto posible", agregó el ex ayudante de campo de Gabriel Heinze.

Muchos hinchas de Godoy Cruz cuestionan a Mariano Toedtli

El entrenador es cuestionado porque no logra buenos resultados y muchos piden la vuelta del Gato Daniel Oldrá. Está claro que será un partido importante el que afrontará este domingo ante Deportivo Madryn, equipo que hizo una gran campaña el año pasado en el torneo de la Primera Nacional.

Con relación a los hinchas el DT opinó: "La gente está dolida y con esta derrota, con más razón. Somos nosotros los que tenemos que cambiar la opinión de ellos y esos comentarios por aplausos. Cuando logremos ganar, va a suceder".

"Como profesional estoy dando todo y agradezco esta oportunidad que me están dando", cerró.

gambarte-1 Godoy Cruz no puede ganar en el Gambarte.

Desde que volvió al Feliciano Gambarte no pudo ganar

El Bodeguero en el renovado Feliciano Gambarte jugó 10 partidos y su cosecha fue de siete empates y tres derrotas. Antes del cotejo con Ciudad de Bolívar, su anterior presentación local fue el 15 de noviembre ante Deportivo Riestra, donde igualó 1 a 1, resultado que trajo como consecuencia el descenso a la Primera Nacional.