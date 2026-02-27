Operaron a Juan Portillo en River: cuánto tiempo tiene el Millonario para sumar un refuerzo

Hast cuándo tiene River para sumar a un refuerzo en lugar de Portillo

River tiene hasta el viernes 13 de marzo para fichar un refuerzo. Esto se debe a que se trata de una lesión que requiere una recuperación de largo plazo, por lo que la Liga y la AFA permiten suplir la baja con una incorporación.

Además se supo que el Millonario cuenta con 10 días hábiles desde el momento que se lleva a cabo la cirugía, ya realizada este viernes. Sin embargo, el 10 de marzo cierra el TMS (es el sistema de la FIFA para registrar traspasos internacionales), por lo que si es posterior a esa fecha, el jugador solo podría ser del fútbol argentino. De esta manera, en Núñez tienen resaltado los puntos claves de este dilema.

Sin embargo, aún se desconoce si River irá por un refuerzo, ya que se sumaría como DT Eduardo Coudet u otro protagonista como el reemplazante del Muñeco, que será el encargado de comunicarle a los dirigentes si busca una incorporación a contrarreloj o no.