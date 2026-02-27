Inicio Ovación Polideportivo Hernán Sperdutti
La decisión de Hernán Sperdutti que impacta en el futuro del Deportivo Maipú

El Deportivo Maipú anunció en sus redes sociales un decisión importante de Hernán Sperdutti que impacta en la vida institucional del Cruzado

Carolina Quiroga
Hernán Spedutti tomó una importante decisión que tiene injerencia en el futuro institucional del Deportivo Maipú. Foto: Gentileza. 

Mientras el Deportivo Maipú se prepara para enfrentar a San Martín de Tucumán el próximo domingo en La Ciudadela, las noticias en la vida institucional del Cruzado pasan por la figura de Hernán Sperdutti.

El actual presidente del Deportivo Maipú tomó la determinación de no presentarse como candidato en la próxima Asamblea de Renovación de Autoridades. Así lo anunció el club en sus redes sociales anunciando el fin de un ciclo que inició en julio de 2022 e incluyó un gran crecimiento a nivel deportivo e institucional.

En un comunicado a través de sus redes sociales, el Deportivo Maipú dio a conocer que Hernán Sperdutti tomó la determinación de no volver a presentarse como candidato a presidente en las próximas elecciones a realizarse con una fecha estimada entre julio y agosto de este 2026.

Hernán Sperdutti en la inauguración de la Tribuna Norte y las nuevas luminarias en el Omar Higinio Sperdutti. Foto: Gentileza.

"Luego de años de gestión, trabajo y compromiso al frente de nuestra institución, entiende que es momento de dar paso a una nueva etapa, convencido de la importancia de la alternancia y del fortalecimiento de los equipos de trabajo por sobre los nombres propios", expresaron desde el Cruzado en sus redes sociales.

Y agregaron algunos de los aspectos que motivaron la decisión de Hernán Sperdutti: "Su decisión responde también a razones personales y profesionales, priorizando el acompañamiento de su familia y el equilibrio con sus responsabilidades laborales, sin dejar de reafirmar su profundo amor por el Club".

Bajo el mandato de Hernán Sperdutti se produjo un crecimiento exponencial en la vida institucional del Deportivo Maipú. En cuanto a infraestructura, el club creció a pasos agigantados: en el predio de entrenamiento se avanzó con el sistema de riego en las canchas, se construyeron vestuarios, se remodelaron los baños, se construyó un espacio cerrado para las prácticas, un nuevo gimnasio y sala de kinesiología, entre otras mejoras; en el Omar Higinio Sperdutti se amplió la platea norte y se renovaron por completo las iluminarías para poder jugar de noche.

