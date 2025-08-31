Hernán Sperdutti, presidente del Deportivo Maipú: "Pusimos a disposición todos los recursos para que se juegue"

El dirigente maipucino lamentó la lesión de Matías Mansilla y reconoció: "Es una lesión dura. Se suma a la de Mati Viguet, dos jugadores titulares. Mansilla lo venía haciendo bien en la mitad de la cancha, son dos bajas grandes. Pero esto es fútbol y son cosas que pueden pasar. Para eso hay un plantel que tiene que estar a la altura".

Respecto de Alexis Matteo, actual DT, resaltó: "A Alexis lo conocíamos de antes y siempre nos gustó. Es un gran laburante. Maipú ha sido competitivo todo el año. A veces los resultados acompañan, otras no pero Maipú es competitivo en todas las canchas y eso es lo importante"

Sperdutti también reveló que el próximo viaje del equipo a Mar del Plata para jugar con Alvarado será en avión y que el club gastó unos 45 millones de pesos en su reciente viaje al Norte para jugar consecutivamente con Gimnasia y Tiro de Salta y San Martín de Tucumán y

"Hemos hecho el esfuerzo todo el año de darle al plantel los mejores hoteles y viajes posible, pero la situación es realmente dura, ya vemos lo que está pasando en otros clubes del fútbol argentino y mendocino, de hecho nuestros vecinos (Gutiérrez Sport Club) la están pasando mal no solo en lo deportivo sino en lo institucional. Nos está costando, pero hay que afrontarlo y sacarlo adelante", expresó.