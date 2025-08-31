Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Primera Nacional

Hernán Sperdutti, presidente del Deportivo Maipú: "Pusimos a disposición todos los recursos para que se juegue"

En un fin de semana muy complicado desde lo climático, Deportivo Maipú pudo hacer que el encuentro con Deportivo Madryn por la Primera Nacional se juegue en tiempo y forma, algo que destacó el propio presidente del Cruzado Hernán Sperdutti.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Sperdutti destacó el esfuerzo que hace Maipú para competir.

Sperdutti destacó el esfuerzo que hace Maipú para competir.

En un fin de semana muy complicado desde lo climático, Deportivo Maipú pudo hacer que el encuentro con Deportivo Madryn por la Primera Nacional se juegue en tiempo y forma, algo que destacó el propio presidente del Cruzado Hernán Sperdutti.

"Pusimos a disposición todos los recursos para poder jugar. Ojalá pueda empezar y terminar el partido de la mejor manera", dijo el dirigente en la previa del encuentro.

maipu 6
El campo de juego respondi&oacute; y Deportivo Maip&uacute; vs. Deportivo Madryn pudo jugarse.

El campo de juego respondió y Deportivo Maipú vs. Deportivo Madryn pudo jugarse.

"Es un partido duro. Deportivo Madryn es un buen equipo, es puntero. Pero nosotros tenemos lo nuestro, hoy estamos en casa así que veremos cómo se da el partido", dijo Sperdutti expectante antes del comienzo.

El dirigente maipucino lamentó la lesión de Matías Mansilla y reconoció: "Es una lesión dura. Se suma a la de Mati Viguet, dos jugadores titulares. Mansilla lo venía haciendo bien en la mitad de la cancha, son dos bajas grandes. Pero esto es fútbol y son cosas que pueden pasar. Para eso hay un plantel que tiene que estar a la altura".

Embed - Deportivo Maipú - Parte 1

Respecto de Alexis Matteo, actual DT, resaltó: "A Alexis lo conocíamos de antes y siempre nos gustó. Es un gran laburante. Maipú ha sido competitivo todo el año. A veces los resultados acompañan, otras no pero Maipú es competitivo en todas las canchas y eso es lo importante"

Sperdutti y los altos costos del fútbol actual

Sperdutti también reveló que el próximo viaje del equipo a Mar del Plata para jugar con Alvarado será en avión y que el club gastó unos 45 millones de pesos en su reciente viaje al Norte para jugar consecutivamente con Gimnasia y Tiro de Salta y San Martín de Tucumán y

"Hemos hecho el esfuerzo todo el año de darle al plantel los mejores hoteles y viajes posible, pero la situación es realmente dura, ya vemos lo que está pasando en otros clubes del fútbol argentino y mendocino, de hecho nuestros vecinos (Gutiérrez Sport Club) la están pasando mal no solo en lo deportivo sino en lo institucional. Nos está costando, pero hay que afrontarlo y sacarlo adelante", expresó.

Embed - Deportivo Maipú -Parte 2

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas